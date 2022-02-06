أهم الأخبار.. عمرو أديب يشكر الأزهر.. سر عدم إذاعة مباراة الأهلي على أبو ظبي.. أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا الأحد 06/فبراير/2022 - 07:24 ص 2/6/2022 7:24:38 AM طباعة شارك فرحة محمد هاني بعد إحراز الهدف محمد شحتة نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار. الصحة: خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات الرئاسة: السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للصين الحماية المدنية تنتشل جثتين أسفل عقار منهار فى نجع الجامع بقنا يعقوب السعدي يكشف سر عدم اذاعة مباراة الاهلي عبر قناة ابو ظبي كارلوس كيروش :أنكر جميع البيانات الكاذبة التي يتم نشرها نيابة عني بعد مباراة الكاميرون رسميا.. الكويت تمنع عرض فيلم Death on the Nile عمرو أديب: أشكر الأزهر على البيان لتكن بداية لأفكار جديدة.. فيديوالإمام الأكبر ينعى الطفل المغربي"ريان" ويدعو لأهله بالصبر والسلوان أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا..والسفير: سنعمل حتى آخر موظف بالسفارة طباعة شارك الأخبار المهمة اهم الاخبار الصحة السيسي سر عدم اذاعة مباراة الاهلي كارلوس كيروش عمرو أديب الأزهر