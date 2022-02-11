أخبار السيارات| شيفروليه تكشف عن نسختها المحسنة "بليزر" 2023.. 5 سيارات سيدان رياضية موديل 2022 بالسوق البحريني

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

من المعروف ان سيارة لاند روفرز ديفندر ليست مركبة مصممة لسباقات التسارع في جميع إصداراتها على مر السنين وكان لأصعب سيارات لاند روفرز على الطرق الوعرة مهمة واحدة دائمًا للذهاب إلى أماكن لا يمكن أن تذهب إليها سيارات الدفع الرباعي الأخرى، ومع ذلك، قرر فريق Carwow أنه سيكون من الممتع سحب ثلاثة سيارات ذات فلسفات مختلفة جدًا تحت غطاء المحرك.

تواصل شركة شيفروليه من تألقها بالعديد من الإصدارات القوية، ومنها النسخة بليزر موديل 2023 المحسنة، التي تصل بعض أسواق الشرق الأوسط مع بداية الربع الأول من العام القادم، لتنضم إلى أسطول شيفروليه وسط عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

تتألق لامبورجيني أفينتادور منذ ظهورها الأول لأكثر من عقد من الزمان حيث تبدو مميزة تمامًا كما كانت في أواخر فبراير 2011 في معرض جنيف للسيارات، وقامت الشركة الإيطالية بإنتاج مشتقات متعددة لها طوال دورة حياتها الطويلة، وبلغت ذروتها مع طراز Ultimae، وتم الآن رصد آخر سيارة إنتاج للشركة تقدم محرك V12 بدون مساعدة هجينة وهي تخرج من بوابات مصنع Sant'Agata Bolognese.

تعتبر السيارة بي ام دبليو X4 موديل واحدة من اشهر اصدارات الصانع البافاري، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، حيث تضم حزمة من التجهيزات الفنية، إلى جانب انظمة دعم قائد السيارة على مجريات الطريق، بالإضافة إلى المظهر الخارجي الانيق والتقنيات الداخلية.

تعتبر فئة السيدان الرياضية واحدة من اشهر الاصدارت المطروحة داخل الأسواق العالمية والعربية، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السرعة، بالإضافة إلى الانفراد بتصميم خارجي رياضي، حيث يتفنن كل صانع فى اظهار افضل ما لديه سواء كان عبر اللمسات الخارجية، أو التجهيزات الداخلية، إلى جانب أنظمة دعم قائد المركبة.