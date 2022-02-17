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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبدة بعد وفاة شقيقتها: لو العياط هيرجع اللي مات كنت عيطت العمر كله

صدى البلد

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة شكر لكل من أدى واجب العزاء في وفاة شقيقتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

و نشرت فيفي عبدة فيديو قائلة : الدنيا لازم تمشي  ودا حال  الدنيا ، بشكر كل الناس الي عزتني في اختي  ، بشكر كل حد حنين عليا ووساني في زعلي و عياطي و حزني علي اختي. 

و تابعت : لو العياط هيرجع اللي مات كنت عيطت العمر كله .

 

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و كانت قد أعلنت الفنانة فيفي عبده عن وفاة شقيقتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت فيفي عبده: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدي شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي التعليق للفنانة فيفي عبده، وكان منهم الفنانة بشري، ومي كساب وادوارد وريهام حجاج.

 

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