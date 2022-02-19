عمليات جراحية دقيقة بمستشفى أسوان الجامعى

قام قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسوان خلال شهر فبراير الجاري بالعديد من العمليات الجراحية الدقيقة، منها إجراء عملية جراحية لطفله تبلغ من العمر عام، حضرت الإستقبال بضيق في التنفس، ونزول بنسبة الأوكسجين بالدم و باجراء الإشاعات اللازمة تبين وجود اشتباه جسم غريب بالقصبة الهوائيه الفرعية اليمني، وتم على الفور إجراء منظار صلب على الشعب الهوائية، كما تم إستخراج الجسم الغريب.

يأتى ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لتقديم خدماتها الطبية لمرضى محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه قام القسم أيضا بإجراء عملية جراحية لفتاة تبلغ من العمر ١٦ عام وتعاني من مرض السكر و قد دخلت في غيبوبة سكر ووضعت على جهاز تنفس صناعي لمده أسبوع ثم أصيبت باختناق و توقفت عضلة القلب و تم عمل إنعاش قلبي رئوي لها و تم نقلها فورا لغرفة العمليات و تم عمل إستئصال لجزء من القصبة الهوائيه الضيق و إعادة توصيل القصبة الهوائية و حالتها الان مستقرة في عناية جراحة القلب و الصدر تمارس حياتها الطبيعية و مفصولة من أجهزة التنفس الصناعي.

وفي نفس السياق أشار الدكتور أشرف احمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلي أن قسم جراحة القلب و الصدر قام بالعديد من العمليات الجراحية منها حالة رجل يبلغ من العمر ٥٥ عام من محافظة قنا يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي وتم إجراء عملية جراحة قلب مفتوح و تم استبدال الصمام الميترالي و خرج من المستشفى الجامعي خروج تحسن و يمارس حياته بشكل طبيعي وكذلك استقبل القسم حالة طفله تبلع من العمر عام و شهرين كانت تعاني من خراج وجود خراج بالفص السفلى من الرئه اليسرى و تسمك بالغاء البلوري ظلت محجوزة بالمستشفى لمده شهر كامل بعدما فشلت جميع محاولات العلاج الدوائي تم إجراء جراحة استكشاف للصدر و عمل تقشير الغشاء البلوري و استئصال الخراج مع الحفاظ على الفص السفلى من الرئه و خرجت المريضة من المستشفى الجامعي وتمارس حياتها طبيعية وسط اقرانها من الاطفال.

وقال بأنه قام بإجراء هذه العمليات الجراحية الدكتور أحمد أنور عريبي مدرس واستشارى جراحة القلب و الصدر والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب و الصدر، والدكتور عبدالله البخاري طبيب مقيم جراحة القلب و الصدر وضم فريق التخدير، والدكتور طارق سيد حميدة استشاري و رئيس قسم التخدير والدكتور محمد كامل مدرس استشاري التخدير والدكتور أحمد تمام مدرس مساعد التخدير و العناية المركزة والدكتور محمد الأنصاري طبيب مقيم التخدير و الرعاية المركزة.

فيما وجه الدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفي الجراحة شكره لفريق العمل بقسم جراحة القلب و الصدر بالمستشفي الجامعي بأسوان علي مجهوداتهم خلال شهر فبراير الجاري في إجراء العديد من العمليات الجراحية والكشف علي حالات الاستقبال وتقديم العلاج وعمل اللازم من خدمات طبية بالمستشفي الجامعي بأسوان.

عملية جراحية دقيقة بمستشفى أسوان الجامعى

عملية جراحية دقيقة بمستشفى أسوان الجامعى

عملية جراحية دقيقة بمستشفى أسوان الجامعى

عملية جراحية دقيقة بمستشفى أسوان الجامعى