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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|كل ما يتعلق بـ هيونداي باليسايد موديل 2022..5 سيارات بيك اب في السوق الإماراتي..لمحبي الهاتشباك.. ميني كوبر 2022 في السوق العماني

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

تعرف على كل ما يتعلق بـ هيونداي باليسايد موديل 2022 .. صور

يمتلك الصانع الكوري الجنوبي "هيونداي" باقة من الموديلات المختلفة حول الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة باليسايد موديل 2022، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تمتلك السيارة حزمة من التقدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة، إلى جانب تجهيزات الحماية وبرامج دعم قائد المركبة.

 

الأسعار الجديدة لـ إيجل برو موديل 2022 .. تفاصيل

كشف الوكيل المحلي لعلامة DFSK جلوري التجارية عن الاسعار الجديدة للسيارة إيجل برو موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

 

5 سيارات بيك اب في السوق الإماراتي موديل 2022 |صور

تحظى فئة البيك اب باهتمام كبير من محبي السيارات حول العالم، لما تتمتع به من مواصفات خاصة تمنحها الافضلية عن غيرها من الطرازات الاخرى، مثل مساحة التخزين الخاصة بالصندوق الخلفي، والتصميم الخارجي العملاق، بالاضافة إلى التقنيات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية.

 

لمحبي الهاتشباك.. ميني كوبر 2022 في السوق العماني | صور

تقدم شركة ميني كوبر الانجليزية العديد من الاصدارات داخل السوق العماني، مثل النسخة كلوبمان وقرينتها كانتريمان، والايقونة الشهيرة "هاتش"، والتي تقدم عبر باقة من الفئات إلى جانب تصميمها الخارجي المميز، والتجهيزات الداخلية ايضا.

 

زيادة في أسعار جلوري 330S موديل 2022.. تفاصيل

تنتمي السيارة جلوري 330S موديل 2022 إلى فئة السيارات المتعددة الاستخدامات، حيث تتمتع بتصميم خارجي كبير نسبيًا يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل فئة، بينما شهدت القيمة السعرية الخاصة بموديلات 2022 بعض الزيادات الجديدة، وذلك بعد ان اعلن الوكيل المحلي عن قائمة الاسعار الخاصة بهذه النسخة.

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