عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

صدى البلد

تُركت طفلة في حالة صدمة وبكاء مستمر بعد أن حبسها طاقم الحضانة وعادوا إلى المنزل وتركوها بمفردها في الحضانة.

تقول الأم "ستيفاني مارتينيز" إنها وصلت إلى مركز كيندر كير التعليمي في بلانتيشن ، فلوريدا،  لتجد الأبواب مغلقة وابنتها البالغة من العمر عامين وحيدة بالداخل.

txt

أكثر فتكًا.. أوميكرون يتحور لـ نوع آخر مدمر

txt

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

وقالت "ستيفاني":" كانت قادرة على دفع كرسي إلى الباب والاتصال باسمي ، وكان هذا هو السبب الوحيد الذي جعلني أستطيع رؤيتها"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأكملت الأم :"إنها مصدومة للغاية، هذا ليس عدلا"،  فيما تستعد الآن لرفع دعوى قضائية ضد المركز، بعد عدم الاتصال بمديري الحضانة ، اتصلت الأم المذهولة بخدمات الطوارئ.


تمكن رجال الإطفاء من فتح الباب وعادت الطفلة الصغيرة إلى والدتها دون أن يصاب بأذى، وعلمت الشرطة فيما بعد أن الموظف المسؤول عن التوقيع على خروج جميع الأطفال قد غادر الحضانة وأغلق الأبواب في حوالي الساعة 6.20 مساءً.

txt

محاولة خداع فاشلة.. 3 رجال يدخلون دبي في ملابس نساء عربيات

txt

الشيطان هو من أمرني.. أم تقطع رأس أبنها وكلبها


وتقول الشرطة إن وكالة حماية الطفل المحلية تحقق في القضية. لا توجد خطط حالية لتهم جنائية، وقال متحدث باسم KinderCare في بيان إنه بينما كانت الشركة "شاكرة أن الطفل تم العثور عليه بسرعة وكان في أمان ، إلا أن هذا الحادث لم يكن يجب أن يحدث".

بكاء المنزل الحضانة طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

موضوعات متعلقة

أكثر فتكًا.. أوميكرون يتحور لـ نوع آخر مدمر

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

لأول مرة منذ قرن.. كويكب خطير يقترب من الأرض

محاولة خداع فاشلة.. 3 رجال يدخلون دبي في ملابس نساء عربيات

الشيطان هو من أمرني.. أم تقطع رأس أبنها وكلبها

لا يتوقف عن الاندلاع.. البركان المتوحش يغطي مدينة كاملة بـ الرماد

ولعت في قلب المياه.. النيران تلتهم سفينة ترفيهية على متنها 288 راكبا

الوحش العظيم| بعد القبض عليه.. نفوق أكبر تمساح أنهى حياة الكثيرين بطرق مأساوية

ترشيحاتنا

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

إسلام الشاطر لمنتقدي موسيماني: مدرب مبتكر ولو أجنبي كانت الناس اتكلمت عنه كويس

وكيله : طارق حامد رفض عروضًا بـ3 أضعاف من أجل الزمالك

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ