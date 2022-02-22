دراما كوين .. مواليد هذه الأبراج يعشقون المبالغة

يمكن أن يكون كونك دراماتيكيًا مصدر إزعاج للآخرين، لا يتحلى الجميع بالصبر الكافي للتعامل مع الأفعال الدرامية بشكل مفرط، يحاول هؤلاء الأشخاص جعل الأمر كله متعلقًا بأنفسهم ولا يراعون أبدًا مشاعر الآخرين، يحب هؤلاء الأشخاص أيضًا أن يكونوا مركز اهتمام الجميع في جميع الأوقات.

أصحاب الأبراج المبالغون في رد الفعل

يُسهل علم التنجيم على الأشخاص تحديد شكل شخصيتهم بمساعدة علامات الأبراج الفلكية ونقدم لك قائمة بعلامات الأبراج التي تميل إلى أن تكون أكبر ملكات الدراما.

1- برج القوس

إنهم واضحون جدًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على آرائهم، لكنهم لن يفعلوا ذلك دون إضافة الدراما إليها، إنهم يحبون أن يجعلوا كل موقف شأنا كبيرا، لكن في بعض الأحيان ، يتعين على شخص ما منع مواليد القوس من إثارة ضجة كبيرة حول كل شيء قبل أن يتسببوا في أي ضرر.

2- برج العقرب

يمكن أن يصبحوا دراماتيكيين حول المشاكل والصراعات التي يواجهونها، وعندما يكونون عاطفيين للغاية، فإنهم يفسدون كل شيء بطريقة عدوانية للغاية وغير منظمة، كما أنهم يميلون إلى المبالغة في معظم الحقائق.

3- برج السرطان

إنهم متقلبون المزاج عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرهم، إنهم يتصرفون بشكل جيد في لحظة ما لكن بعد ذلك يحاولون خلق مشاجرة عندما لا يستجيب الشخص الآخر جيدًا لمشاعرهم، لا يتفاعل مواليد السرطان جيدًا مع الرفض وذلك عندما تتبعهم الدراما.

4- برج الدلو

يحب برج الدلو البقاء في الزاوية، ولكن عندما يكون غاضبًا، فإنهم يخلقون موقفًا مأساويًا من فراغ، لا يمكن التنبؤ بها عندما يتعلق الأمر بهذا ، لذا فإن التعامل مع برج الدلو الدرامي هو كابوس، ويتصرفون بشكل درامي بدون سبب.