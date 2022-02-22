عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراما كوين .. مواليد هذه الأبراج يعشقون المبالغة

الأبراج
الأبراج

يمكن أن يكون كونك دراماتيكيًا مصدر إزعاج للآخرين، لا يتحلى الجميع بالصبر الكافي للتعامل مع الأفعال الدرامية بشكل مفرط، يحاول هؤلاء الأشخاص جعل الأمر كله متعلقًا بأنفسهم ولا يراعون أبدًا مشاعر الآخرين، يحب هؤلاء الأشخاص أيضًا أن يكونوا مركز اهتمام الجميع في جميع الأوقات.

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22-2-2022 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

13 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

أصحاب الأبراج المبالغون في رد الفعل

يُسهل علم التنجيم على الأشخاص تحديد شكل شخصيتهم بمساعدة علامات الأبراج الفلكية ونقدم لك قائمة بعلامات الأبراج التي تميل إلى أن تكون أكبر ملكات الدراما.

1- برج القوس 

إنهم واضحون جدًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على آرائهم، لكنهم لن يفعلوا ذلك دون إضافة الدراما إليها، إنهم يحبون أن يجعلوا كل موقف شأنا كبيرا، لكن في بعض الأحيان ، يتعين على شخص ما منع مواليد القوس من إثارة ضجة كبيرة حول كل شيء قبل أن يتسببوا في أي ضرر.

2- برج العقرب 

يمكن أن يصبحوا دراماتيكيين حول المشاكل والصراعات التي يواجهونها، وعندما يكونون عاطفيين للغاية، فإنهم يفسدون كل شيء بطريقة عدوانية للغاية وغير منظمة، كما أنهم يميلون إلى المبالغة في معظم الحقائق.

3- برج السرطان

إنهم متقلبون المزاج عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرهم، إنهم يتصرفون بشكل جيد في لحظة ما لكن بعد ذلك يحاولون خلق مشاجرة عندما لا يستجيب الشخص الآخر جيدًا لمشاعرهم، لا يتفاعل مواليد السرطان جيدًا مع الرفض وذلك عندما تتبعهم الدراما.

4- برج الدلو

يحب برج الدلو البقاء في الزاوية، ولكن عندما يكون غاضبًا، فإنهم يخلقون موقفًا مأساويًا من فراغ، لا يمكن التنبؤ بها عندما يتعلق الأمر بهذا ، لذا فإن التعامل مع برج الدلو الدرامي هو كابوس، ويتصرفون بشكل درامي بدون سبب.

 

 

 

الأبراج علامات الأبراج الأبراج الفلكية برج القوس برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

كورونا موجود.. مستشار السيسي:الوضع الوبائي في مصر مستقر وعجلة الإنتاج تواصل الدوران

إنفوجراف مفصل.. مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر فبراير

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

موضوعات متعلقة

4 أبراج مبيتعلموش من غلطهم أبدا .. أبرزها الجوزاء والعذراء

عام الحظ لبرج الحوت.. اعرف ما تخبئه لك الأبراج في 2022

ترشيحاتنا

أمريكا: روسيا لن تتوقف عند دونباس.. والقادم أسوأ

المصريون القدماء يبهرون العالم.. أول من اخترعوا لفظ التصحر..وجون كيري يتمثل بهم

باحث في الشأن الروسي: مفاوضات سرية الآن لوقف حرب شاملة في أوكرانيا

سمير فرج: روسيا تدعم شرق أوروبا بـ40% من الغاز.. فيديو

خبير اقتصادي يطالب بإصدار وثيقة تأمين لمراقبي الامتحانات

خلال زيارة رسمية للدوحة..قطر وإيران توقعان 14 وثيقة تعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

فيديو

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

فيديو جراف.. عصابة الرمال البيضاء .. تفاصيل أكبر شبكة نصب على المواطنين

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ