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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبراج لا تعترف بالرومانسية ابتعد عنها

أبراج لا تؤمن بالحب
أبراج لا تؤمن بالحب والرومانسية

قد يكشف لنا عالم الأبراج الكثير من الجوانب الخفية لبعض الأشخاص، ومن بينها الأشخاص الذين لا يعترفون بالحب، والذين لا يؤمنون به ولا يعرفون طريقا للرومانسية؛ حيث تنصب حياتهم على التفكير بشكل عملي.

 

أبراج لا تؤمن بالحب والرومانسية

 

ويأتي التفكير العملي لبعض الأشخاص إلى تأثير الأبراج عليه؛ حيث انه في علم الفلك هناك بعض الأبراج التي لا تؤمن بالحب والرومانسية، ويميلون إلى التفكير بشكل عملي في أغلب خطوات حياتهم، وفي السطور التالية سنقوم بالتعرف على هذه الأبراج، وفقا لما نشر في موقع "timesofindia"، وهم  :

 

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- برج الثور :
ويعتبر برج الثور فهو برج يحب الاستقرار والحياة الهادئة، ولا يعترف بـ الرومانسية لكنه يؤمن بفكرة العائلة والاستقرار وتكوين الأسرة.

- برج الجدي :
وبالنسبة لبرج الجدي فهو من الأكثر الأبراج العملية، ودائما ما يفكر في حياته المهنية فقط، وذلك يجعله ينسى حياته الشخصية، ويضعها في آخر حساباته، ولكنه غير متعمد ذلك، يرجع ذلك إلى طبيعته.

- برج الجوزاء :
ولأن برج الجوزاء من أكثر الأبراج الهوائية متقلبة المزاج لا يهتم كثيرا بالرومانسية، لكنه يهتم بعلاقة الصداقة أكثر من الحب.

- برج الدلو :
ويعتبر برج الدلو هو من الأبراج الهوائية متقلبة المزاج؛ حيث أنه يشبه كثيرا في هذه النقطة برج الجوزاء، لذلك فهو بعيد عن الحياة الرومانسية، ودائما ما يفكر بعقله، لذلك يظنه الكثير من الناس أنه متجمد المشاعر.

ابراج الحب الأبراج الرومانسية برج الثور برج الجدي صفات برج الجوزاء

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