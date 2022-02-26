علامة تظهر عند المشي تحذر من إصابتك بمرض لا دواء له

كشفت دراسة جديدة عن مرض ليس له علاج تظهر أعراضه عند المشي وهي السير البطئ.

وأفادت الدراسة أن المرض هو التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض تدريجي يصيب الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي).

ويحدث مرض التصلب العصبي المتعدد عندما يهاجم الجهاز المناعي مادة المايلين ، وهو غطاء واقي يحمي الألياف العصبية الصحية، ويعطل تدفق الاتصالات بين الدماغ والجسم، بمرور الوقت يمكن أن يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد تدهورًا في الأعصاب ويسبب ضررًا دائمًا وتراجعًا لوظيفة الدماغ والحبل الشوكي.

مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض لا يمكن التنبؤ به ويصيب كل شخص بشكل مختلف. تتفاوت حدة الأعراض فبعض الأشخاص يتأثرون بشكل خفيف ، والبعض الآخر يعاني من أعراض حادة تؤدي إلى صعوبة في المشي والأكل والكلام.

مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض مزمن يستمر مدى الحياة ولا علاج له ومع ذلك ، يمكن إدارته بالعلاجات الصحيحة، ويستمر الباحثون في استكشاف علاجات أكثر فعالية لإدارة الأعراض وإبطاء تقدم المرض.