موسيقى على نغمات القصف.. مراسلة لبنانية تنشر فيديو من أوكرانيا

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمراسلة لبنانية كانت في أوكرانيا لتغطية الأحداث الجارية الواقعة بين أوكرانيا وروسيا ولكنها نشرت فيديو أثار الجدل بشكل كبير.



نشرت كريستيان بيسري مراسلة قناة "الحدث" اللبنانية في أوكرانيا مقطع فيديو أثناء تواجدها هناك وقت القصف الروسي لأوكرانيا لتشهد على أغرب موقف في حياتها كما وصفت.



قالت المراسلة إن الفندق الذي كانت تقيم فيه لتغطية الأحداث في أوكرانيا فرغ تقريبا من كل النزلاء الذين كانوا موجودين به، و لم تدر حينها أي الحلول الأفضل لها ولسلامة الطاقم الذي كان برفقتها ولكنها مكلفة بتغطية الحدث ونقله.



أوضحت كريتسان أنها قامت بالتقاط مقطع فيديو لفرقة كانت تعزف في الفندق و على الرغم من إحساس الهدوء النفسي بسماع الموسيقى، إلا أن المراسلة أوضحت أن أصوات الموسيقى تداخلت مع أصوات القصف.



جدير بالذكر أن الجميع في الفندق كان في حالة ذعر و خوف و توجس، وبعد عزف الموسيقى استرخت الأعصاب على الرغم من استمرار القصف على أوكرانيا و لكن سمحت ببعض الاسترخاء لدقائق.