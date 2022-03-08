نظرا لزيادة الطلب.. فورد تغلق باب حجز فئات موستنج ماك E

الطلب على السيارات الكهربائية ، يسير نحو الارتفاع بشكل مطرد ، حيث قامت فورد ببيع أكثر من 27 ألف وحدة من موستنج ماك E الكهربائية الكروس أوفر العام الماضي، كما فازت أيضا فورد موستنج ماك E بجائزة أفضل سيارة EV للعام 2021، وهو ما يجعلها تبدأ السنة الحالية بمبيعات مرتفعة.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في النقل، ظهرت رسالة على موقع المستهلك الخاص بشركة "فورد" تقول للعملاء "نظرًا لارتفاع الطلب على موستنج ، فإن فئة تجهيز 2022 Premium و California Route 1 غير متاحين للطلب في الوقت الحالي، ونوهت إلى "وجود مخزون محدود للغاية متاح لدى وكلاء محددين".

أكدت فورد على نقص في فئات تجهيز فورد موستنج الكهربائية لـ Car and Driver ، وأوضحت العلامة التجارية الأمريكية "لقد شهدنا طلبًا غير مسبوق على موستنج الكهربائية ونركز على تصنيع عدد الوحدات التي طلبها العملاء بالفعل من فئات Premium و California Route 1". قالت فورد إن العملاء يمكنهم إما محاولة العثور على إحدى هذه الفئات لدى الوكلاء المتعمدين أو بدلاً من ذلك ، يمكنهم طلب إما طراز Select الأساسي أو GT عالية الأداء بدلاً من ذلك.

تعتبر فئات تجهيز موستنج ماك Premium و موستنج ماك California Route 1 بين فئتي تجهيز Select الأساسية و فئة GT الأعلى من حيث التجهيز، حيث يبدأ سعر Premium من 50،200 دولارًا وبداية تسعير California Route 1 يبدأ من 53،875 دولارًا.

يمكن الحصول على فئة Premium مع كل من بطارية قياسية بجهد 68.0 كيلو وات في الساعة أو حزمة بطاريات تعمل بجهد 88.0 كيلو وات في الساعة.

تقتصر طلبات شراء فورد موستنج ماك E موديل 2022 حاليا على فئة تجهيز "سلكت" بمبلغ 44،995 دولارًا أو فئة "جي تي" بمبلغ 63،095 دولارًا أمريكيًا. سيصبح طرازي Premium و California Route 1 متاحين للطلب مرة أخرى مع موديل 2023 كما أعلنت فورد.