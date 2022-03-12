عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية يكشف حكم الطلاق الإليكتروني.. مندوب أوكرانيا: نشهد مقابر جماعية في بلادنا

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

مفتى الجمهورية يكشف حكم الطلاق عبر رسائل الفيس بوك والواتس آب
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم الطلاق الإلكتروني مثل إرسال رسالة الطلاق عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مثل الفيس بوك والواتس آب.
 

المفتي الجمهورية: الإخوان وراء التعليقات المسيئة على صفحات دار الإفتاء.. فيديو
أكد الدكتور شوقي علام ، المفتي، أن المسؤولية الملقاة على عاتق دار الإفتاء المصرية كبيرة كونها أكبر مؤسسة إفتائية في العالم.

 

الخارجية الأمريكية: روسيا تعمل على استخدام مجلس الأمن كوسيلة لنشر الأكاذيب.. فيديو
قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن روسيا تعمل على استخدام مجلس الأمن كوسيلة لنشر الاكاذيب، مؤكدا أنه تقوم بنشر ادعاءات كاذبة حول هجومها على أوكرانيا.
 

الإفتاء عن منشورات السوشيال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الدين والأخلاق هى الضابط بالنسبة لم ينشره مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

 

الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر قريبا
قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن فكرة ممشى أهل مصر بدأت من كثرة التعديات على مسطحات الكورنيش، وعلى ذلك مر الرئيس بتوجيه بتطوير الممشي.
 

عن اتهامها بتعاطي المخدرات.. نيفين مندور: ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة
كشفت الفنانة نيفين مندور، كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.
 

البنتاجون: القوات الروسية قصفت مطارين شرق أوكرانيا.. فيديو
قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنه واثقون في قدرتنا على حماية أنفسنا و حلفائنا، مؤكدا أن وزير الدفاع سيزور سلوفاكيا بعد بروكسل ليلتقي كبار القادة العسكريين.
 

مندوب أوكرانيا: لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نشهد المقابر الجماعية في بلادنا.. فيديو
قال ممثل أوكرانيا بمجلس الأمن، إن روسيا تواصل الأكاذيب بشأن قصف مستشفى هاريوبول، مؤكدا ان القصف الروسي دمر مدينة ماريوبول بالكامل .
 

واشنطن : قلقون من أكاذيب روسيا بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا |فيديو
قالت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إن روسيا تواصل بث الأكاذيب بشأن وجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا تبرر حربها ضد أوكرانيا بعقوبات مضللة.
 

مندوب روسيا بمجلس الأمن: اكتشفنا 30 مختبرا بيولوجيا يضم مواد خطيرة
قال ممثل الاتحاد الروسي بمجلس الأمن، إن جائحة كورونا برهنت على هشاشة البشر في مواجهة التحديات البيولوجية، وقضت على العديد من حياه الكثير من الأشخاص حول العالم.
 

البنك الزراعي: نستهدف تحسين جودة الحياة في قرى الريف وخلق فرص عمل جديدة
قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بالبنك الزراعي، إن البنك سيشارك في أحد معارض محافظة بورسعيد لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الحرف، لافتا إلى أن باب رزق يدعم جميع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
 

مفتى الجمهورية معاون وزير البنتاجون جائحة كورونا دار الإفتاء تعاطي المخدرات التواصل الاجتماعي اخبار التوك شو مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور شوقي علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

ترشيحاتنا

تموين القليوبية: 90 مجمع لبيع السلع بأسعار مخفضة..و حملات لضبط الأسواق |فيديو

للشركات المخالفة.. عقوبات تصل لغلق المقار ووقف نشاط التمويل الاستهلاكي

بعد قليل.. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما فى قضية الآثار الكبرى

فضل ليلة النصف من شعبان .. 10 أسباب تجعلك تترقب موعدها

أهم الاخبار.. مباريات اليوم أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ