أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية يكشف حكم الطلاق الإليكتروني.. مندوب أوكرانيا: نشهد مقابر جماعية في بلادنا

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مفتى الجمهورية يكشف حكم الطلاق عبر رسائل الفيس بوك والواتس آب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم الطلاق الإلكتروني مثل إرسال رسالة الطلاق عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مثل الفيس بوك والواتس آب.



المفتي الجمهورية: الإخوان وراء التعليقات المسيئة على صفحات دار الإفتاء.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام ، المفتي، أن المسؤولية الملقاة على عاتق دار الإفتاء المصرية كبيرة كونها أكبر مؤسسة إفتائية في العالم.

الخارجية الأمريكية: روسيا تعمل على استخدام مجلس الأمن كوسيلة لنشر الأكاذيب.. فيديو

قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن روسيا تعمل على استخدام مجلس الأمن كوسيلة لنشر الاكاذيب، مؤكدا أنه تقوم بنشر ادعاءات كاذبة حول هجومها على أوكرانيا.



الإفتاء عن منشورات السوشيال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الدين والأخلاق هى الضابط بالنسبة لم ينشره مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر قريبا

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن فكرة ممشى أهل مصر بدأت من كثرة التعديات على مسطحات الكورنيش، وعلى ذلك مر الرئيس بتوجيه بتطوير الممشي.



عن اتهامها بتعاطي المخدرات.. نيفين مندور: ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة

كشفت الفنانة نيفين مندور، كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.



البنتاجون: القوات الروسية قصفت مطارين شرق أوكرانيا.. فيديو

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنه واثقون في قدرتنا على حماية أنفسنا و حلفائنا، مؤكدا أن وزير الدفاع سيزور سلوفاكيا بعد بروكسل ليلتقي كبار القادة العسكريين.



مندوب أوكرانيا: لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نشهد المقابر الجماعية في بلادنا.. فيديو

قال ممثل أوكرانيا بمجلس الأمن، إن روسيا تواصل الأكاذيب بشأن قصف مستشفى هاريوبول، مؤكدا ان القصف الروسي دمر مدينة ماريوبول بالكامل .



واشنطن : قلقون من أكاذيب روسيا بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا |فيديو

قالت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إن روسيا تواصل بث الأكاذيب بشأن وجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا تبرر حربها ضد أوكرانيا بعقوبات مضللة.



مندوب روسيا بمجلس الأمن: اكتشفنا 30 مختبرا بيولوجيا يضم مواد خطيرة

قال ممثل الاتحاد الروسي بمجلس الأمن، إن جائحة كورونا برهنت على هشاشة البشر في مواجهة التحديات البيولوجية، وقضت على العديد من حياه الكثير من الأشخاص حول العالم.



البنك الزراعي: نستهدف تحسين جودة الحياة في قرى الريف وخلق فرص عمل جديدة

قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بالبنك الزراعي، إن البنك سيشارك في أحد معارض محافظة بورسعيد لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الحرف، لافتا إلى أن باب رزق يدعم جميع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

