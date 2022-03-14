جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب وطرق الوقاية منه

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشورا جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله على أسباب الموت المفاجئ للشباب تحت سن ٣٥ وأبرز طرق الوقاية منه.

أسباب الموت المفاجئ

اختلال كهربي في القلب

اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر

جلطة في الشريان التاجي

بسبب الكولسترول الوراثي

أو ما بعد كورونا

أو المكملات

والهورمونات

والمخدرات

والمسكنات

والتدخين

التاريخ الطبي في الأسرة، وذلك خاصة عند موت أحد الأشخاص فجأة

طرق الوقاية من الموت المفاجئ

اكتشاف الضغط

وضبطه

وفحص السكر والكولسترول

وضبطهما

واجتناب التدخين

والمخدرات والمكملات

والهورمونات

والمسكنات

ومتابعة ما بعد كورونا

التخسيس والحفاظ علي الوزن

وممارسة المشي يوميا

والهدوء النفسي