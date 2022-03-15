نشرة المنوعات.. معجزة علاجية في حرير العنكبوت وحكاية أغرب طفل بـ مصر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



أوقفت شركات الأغذية والمشروبات الرائدة مثل "ماكدونالدز" و"كنتاكي" فروعها في روسيا مؤقتًا بعدما أدى غزوها لأوكرانيا إلى اندلاع أزمة إنسانية هي الأسرع نموًا منذ عقود.

في واقعة مأساوية ومرعبة من نوعها بشكل لا يصدق قتل طفل عمره 3 سنوات فقط والدته بمسدس والده في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

قضت محكمة أمريكية بالسجن سنة مع النفاذ بحق شرطي، وبأكثر من 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، بعد قتله كلبا وإدلائه بإفادات كاذبة للمحققين حول ملابسات الواقعة المتهم فيها بـ «أعمال تعذيب ضد كلب».

نفذت روسيا قرارها بحظر إنستجرام اليوم، ووفقًا لخدمة مراقبة الإنترنت GlobalCheck فقد تعذر على المواطنين الوصول إلى تطبيق الصور والفيديوهات الشهير وفقًا، مما ترك المؤثرين في حالة من الارتباك والحزن على مصدر رزقهم الوحيد.

نجح البستاني البريطاني، دوجلاس سميث، في تحطيم رقم قياسي عالمي خاص به حيث حصد 1269 ثمرة طماطم «كرز» من ساق واحدة.

حالة كبيرة من الجدل أثارها الطفل أحمد المنشاوي، صاحب الـ 8 سنوات، على السوشيال ميديا، حيث يفعل أشياءً غريبة لا تصدق بسهولة، خاصة أنها تصدر من طفل صغير، فتصيب كل من يراه بحالة من الدهشة والذهول والاستغراب، ناصحاً الجميع، خاصة الأطفال، بعدم تقليده نهائياً لعدم التسبب في ضرر لهم.



لقد كرم الله العنكبوت في كتابه الكريم، لما يحمله هذا الكائن من معجزات لم يتوقف العلم منذ قديم الأزل وحتى اليوم عن اكتشافها، فكما شكلت خيوطه الواهنة حصنًا منيعًا لحماية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غار “ثور”، أثبتت اليوم معجزتها في حماية الجسد وشفائه من مرض السرطان الخبيث.

جذبت مهنة الجزارة أنظارها قبل أن تتم العاشرة من عمرها أثناء مرورها من أمام أحد محال الجزارة الشهيرة في حي المهندسين بالجيزة حتى تميزت في المهنة وأصبحت من المحترفين فيها بجانب استكمالها دراستها.

نظمت عاملة روسية في إحدى محطات التلفزيون الدعائية الرسمية في الكرملين احتجاجًا لافتًا على الحرب في أوكرانيا.



نظرة فنية عميقة وصبر بلا حدود سلاح محمد حسين، فني السقالات، الشهير بـ «الفنان» في صنع المجسمات الفنية خاصة للمساجد التي تتميز بتصميم معماري فريد داخل مصر حالياً وربما خارجها في المستقبل.