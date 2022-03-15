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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. معجزة علاجية في حرير العنكبوت وحكاية أغرب طفل بـ مصر

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

شاب يقيد نفسه على باب ماكدونالدز لسبب غريب


أوقفت شركات الأغذية والمشروبات الرائدة مثل "ماكدونالدز" و"كنتاكي" فروعها في روسيا مؤقتًا بعدما أدى غزوها لأوكرانيا إلى اندلاع أزمة إنسانية هي الأسرع نموًا منذ عقود.

 

طفل 3 سنوات يقتل أمه بمسدس والده بشيكاغو

 

في واقعة مأساوية ومرعبة من نوعها بشكل لا يصدق قتل طفل عمره 3 سنوات فقط والدته بمسدس والده في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

بسبب قتله حيوانا أليفا.. السجن 5 سنوات لشرطي أمريكي

 

قضت محكمة أمريكية بالسجن سنة مع النفاذ بحق شرطي، وبأكثر من 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، بعد قتله كلبا وإدلائه بإفادات كاذبة للمحققين حول ملابسات الواقعة المتهم فيها بـ «أعمال تعذيب ضد  كلب».

 

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

 

نفذت روسيا قرارها بحظر إنستجرام اليوم، ووفقًا لخدمة مراقبة الإنترنت GlobalCheck فقد تعذر على المواطنين الوصول إلى تطبيق الصور والفيديوهات الشهير وفقًا، مما ترك المؤثرين في حالة من الارتباك والحزن على مصدر رزقهم الوحيد.

 

بريطاني يحصد 1269 ثمرة طماطم من ساق واحدة.. ما السر؟

 

نجح البستاني البريطاني، دوجلاس سميث، في تحطيم رقم قياسي عالمي خاص به حيث حصد  1269 ثمرة طماطم «كرز» من ساق واحدة.

 

أغرب طفل في مصر.. أحمد يتحمل النار والزجاج وينصح الأطفال بعدم تقليده

 

حالة كبيرة من الجدل أثارها الطفل أحمد المنشاوي، صاحب الـ 8 سنوات، على السوشيال ميديا، حيث يفعل أشياءً غريبة لا تصدق بسهولة، خاصة أنها تصدر من طفل صغير، فتصيب كل من يراه بحالة من الدهشة والذهول والاستغراب، ناصحاً الجميع، خاصة الأطفال، بعدم تقليده نهائياً لعدم التسبب في ضرر لهم.


معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا


لقد كرم الله العنكبوت في كتابه الكريم، لما يحمله هذا الكائن من معجزات لم يتوقف العلم منذ قديم الأزل وحتى اليوم عن اكتشافها، فكما شكلت خيوطه الواهنة حصنًا منيعًا لحماية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غار “ثور”، أثبتت اليوم معجزتها في حماية الجسد وشفائه من مرض السرطان الخبيث.

 

أول جزارة من ذوي الهمم.. ياسمين عشقت المهنة منذ صغرها وتتمتع بحب الناس..فيديو

 

جذبت مهنة الجزارة أنظارها قبل أن تتم العاشرة من عمرها أثناء مرورها من أمام أحد محال الجزارة الشهيرة في حي المهندسين بالجيزة حتى تميزت في المهنة وأصبحت من المحترفين فيها بجانب استكمالها دراستها.

 

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

 

نظمت عاملة روسية في إحدى محطات التلفزيون الدعائية الرسمية في الكرملين احتجاجًا لافتًا على الحرب في أوكرانيا.

 

استخدم 11 ألف عصا خشبية.. محمد يصنع مجسما مبهرا لمسجد الفتاح العليم.. شاهد


نظرة فنية عميقة وصبر بلا حدود سلاح محمد حسين، فني السقالات، الشهير بـ «الفنان» في صنع المجسمات الفنية خاصة للمساجد التي تتميز بتصميم معماري فريد داخل مصر حالياً وربما خارجها في المستقبل. 

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