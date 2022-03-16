تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

يعتبر السوق المصرى للسيارات ، من افضل اسواق المنطقة العربية وشمال افريقا فى نمو المبيعات خلال الفترة الماضية ، بالرغم من الازامات العالمية التى ضربت الاقتصاد فى جميع انحاء العالم .

ويضم السوق المصرى للسيارات العديد من الماركات التجارية الشهيرة من بينها نيسان اليابانية ، والتى لها رصيد كبير لدى الشعب المصرى ، وخلال التقرير التالى نتعرف على اسعار ومواصفات الطرازات المختلفة للشركة اليابانية فى مصر .

ينتمي طراز صني لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- مانيوال / بيز لاين 2021 بسعر 185,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 197,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2021 بسعر 206,000 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 218,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2021 بسعر 219,500 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2021بسعر 230,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 232,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022بسعر 243,000 جنيه

2- نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعمل السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 118 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة ، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء CVT.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتراً في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 8.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / BASIC 2022 بسعر 292,500 جنيه

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2022 بسعر 310,500 جنيه

3- نيسان سنترا الشكل الجديد

نيسان سنترا الشكل الجديد

تعمل السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 118 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة ، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء CVT.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتراً في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 8.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022 بسعر 321,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022 بسعر 325,400 جنيه

4- نيسان جوك

نيسان جوك

ينتمي طراز نيسان جوك لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة ، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022بسعر 362,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022 بسعر 392,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022 بسعر 402,500 جنيه

5- نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

ينتمي طراز قاشقاي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو ، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / VISIA 2021 بسعر 389,400 جنيه

- أوتوماتيك / ACENTA 2021 بسعر 424,400 جنيه

- أوتوماتيك / VISIA 2022 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA 2021 بسعر 451,400 جنيه

- أوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 بسعر 460,500 جنيه

- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA 2022 بسعر 505,000 جنيه