عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

يعتبر السوق المصرى للسيارات ، من افضل اسواق المنطقة العربية وشمال افريقا فى نمو المبيعات خلال الفترة الماضية ، بالرغم من الازامات العالمية التى ضربت الاقتصاد فى جميع انحاء العالم .

 ويضم السوق المصرى للسيارات العديد من الماركات التجارية الشهيرة من بينها نيسان اليابانية ، والتى لها رصيد كبير لدى الشعب المصرى ، وخلال التقرير التالى نتعرف على اسعار ومواصفات الطرازات المختلفة للشركة اليابانية فى مصر .

  

1- نيسان صنى

نيسان صنى

ينتمي طراز صني لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

 

و تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- مانيوال / بيز لاين 2021 بسعر 185,000 جنيه  

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 197,400 جنيه  

- أوتوماتيك / بيز لاين 2021 بسعر 206,000 جنيه       

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 218,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2021 بسعر 219,500 جنيه 

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2021بسعر 230,500 جنيه    

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 232,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022بسعر 243,000 جنيه 

 

2- نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعمل السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 118 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة ، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء CVT.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتراً في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 8.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / BASIC 2022 بسعر 292,500 جنيه      

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2022 بسعر 310,500 جنيه     

 

3- نيسان سنترا الشكل الجديد

نيسان سنترا الشكل الجديد

تعمل السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 118 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة ، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء CVT.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتراً في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 8.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022 بسعر 321,400 جنيه 

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022 بسعر 325,400 جنيه 

 

4- نيسان جوك

نيسان جوك

ينتمي طراز نيسان جوك لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة ، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022بسعر 362,500 جنيه        

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022 بسعر 392,500 جنيه     

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022 بسعر 402,500 جنيه 

 

5- نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

ينتمي طراز قاشقاي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو ، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / VISIA 2021 بسعر 389,400 جنيه       

- أوتوماتيك / ACENTA 2021 بسعر 424,400 جنيه 

- أوتوماتيك / VISIA 2022 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA 2021 بسعر 451,400 جنيه    

- أوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 بسعر 460,500 جنيه     

- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بسعر 465,000 جنيه      

- أوتوماتيك / TEKNA 2022 بسعر 505,000 جنيه    

المنطقة العربية السوق المصري الشعب المصري SUV نيسان نيسان صني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

موضوعات متعلقة

فيراري توقف الطلب علي F8 تريبوتو و F8 سبايدر.. صور

بنتلي تسجل نتائج مالية قياسية لأول مرة منذ 2015.. تفاصيل

أسعار فئات بيستون B70 موديل 2022 في مصر.. صور

بـ 5000 جنيه.. زيادة أسعار ام جى MG 6 بمصر

أخبار السيارات | زيادة أسعار بعض الموديلات في مصر.. وسوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب

كل ما تريد معرفته عن مخالفات أنظمة "ساهر" في السعودية 2022

تعرف على السيارات في مزاد بنك مصر القادم

ام جى ترفع اسعار HS موديل 2022 بقيمة 5 الاف جنيه ..تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتياطي الفيدرالي يعلن رفع أسعار الفائدة الأمريكية

قبرص.. إقامة نصب تذكاري للمصريين الأربعة المتوفين في حرائق الغابات عام 2021

الإسماعيلي يعود للانتصارات من جديد بالدوري المصري

بعد المعاناة مع كورونا.. أحمد حلاوة يستعد للخروج من المستشفى..قريبا

ألمانيا تخصص 50 مليار يورو لدعم ميزانية الدفاع لعام 2022

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

أحدث المقاتلات والطائرات| رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

فيديو

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

ويجز يضع نفسه في موقف محرج بسبب هدى المفتي.. وهاني شاكر يعلق

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ