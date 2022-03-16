عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ريد كاربت.. التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية بحضور وزيرة الثقافة

تجهيزات المهرجان
تجهيزات المهرجان

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء الخميس،ومحافظ الاسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان وعدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والسينمائيين،  فعاليات الدورة  ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تقدم الحفل الإعلامية لينا شاكر، ويتم خلاله تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكرى. 

الاحتفاء بالبدايات.. مهرجان الإسماعيلية ينظم احتفالية خاصة بالمخرج خيري بشارة

دفنوها حية.. الإعدام لـ 4 متهمين أدينوا بقتل فتاة فى الإسماعيلية

رحلة علمية إلى جنوب سيناء لطلاب قسم الجيولوجيا بعلوم القناة .. صور

عبدالغفار يلتقي أسامة ربيع لبحث التعاون بين مستشفيات الإسماعيلية والمراكز الصحية للهيئة

أدباء ومثقفي الإسماعيلية يناقشون رواية "تاريخ أخر للحزن" للروائي أحمد صبرى أبوالفتوح

مواطن يستوقف وزير الصحة لعرض شكواه خلال تفقده مركز طب أسرة حي السلام بالإسماعيلية

ويتم خلال الحفل عرض  برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة. 


يضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى ٥٠ دقيقة، ولن يحتاج المشاهد  للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.

IMG20220316222029
IMG20220316222029
IMG20220316222035
IMG20220316222035
IMG20220316222047
IMG20220316222047
IMG20220316222147_01
IMG20220316222147_01
IMG20220316222252_01
IMG20220316222252_01
IMG20220316222254_01
IMG20220316222254_01
IMG20220316222721_01
IMG20220316222721_01
IMG20220316222730_01
IMG20220316222730_01
IMG20220316222736_01
IMG20220316222736_01
IMG20220316222747_01
IMG20220316222747_01
IMG20220316222749_01
IMG20220316222749_01
IMG20220316222752_01
IMG20220316222752_01
IMG20220316222809_01
IMG20220316222809_01
IMG20220316222813_01
IMG20220316222813_01
IMG20220316222815_01
IMG20220316222815_01
IMG20220316222820_01
IMG20220316222820_01
IMG20220316222827_01
IMG20220316222827_01
IMG20220316222831_01
IMG20220316222831_01
IMG20220316222851_01
IMG20220316222851_01
IMG20220316222854_01
IMG20220316222854_01
الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية ريد كاربت وزيرة الثقافة محافظ الإسماعيلية المركز القومي للسينما الأفلام التسجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين

موضوعات متعلقة

كريم قاسم يتعاون للمرة الثانية مع ريهام حجاج في رمضان 2022

وجهة للي هيجي بعدي.. حمو بيكا في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

أحمد فهمي: لا أفضل دخول أبنائي الكونسرفتوار.. فيديو

أنا مولودة في أمريكا.. أمينة خليل ترد على انتقادات تحدثها بالإنجليزي

أحمد موسى: محمود عزت قال حاجات فوق الخيال في التحقيقات.. فيديو

وفد من الزراعة يتابع حالة الثروة الحيوانية في جنوب السودان

يوم‭ ‬المصريين

مقتنيات النجوم| حريق مكتب أفلام ماجدة الصباحي.. الخطر يحاصر عقار يوسف شاهين.. تسلم تراث محمود ياسين للدولة

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يقرر وقف مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من الإسماعيلي

دول الإمارات والكويت والبحرين ترفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية

أرسنال يفرض التعادل السلبي في الشوط الأول أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

مزاد جديد لسيارات النقل البري .. تفاصيل

جونسون وولي العهد السعودي يتفقان على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

تشيلسي يتعادل مع ليل 1/1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

نفوق سمكة قرش نادرة عمرها 500 عام |صور

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ