بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

شهد سعر الدولار في اليوم الثالث من تغيير سعر الدولار في البنوك، استقرار على تراجعات الأمس، حيث سجل سعر الدولار بختام تعاملات الأربعاء، تراجع بشكل طفيف اليوم مقابل الجنيه في 8 بنوك، بينما استقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي وعدة بنوك أخرى أيضا لم ستغير بها سعر الدولار اليوم .

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» فى التقرير التالى سعر الدولار اليوم الخميس 24-3-2022 مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية، وذلك بحسب شاشات عرض سعر الدولار اليوم في تلك البنوك بمستهل التعاملات اليوم.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحة 18.32 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عن مستهل الأمس.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تغيرا في بنك مصر حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.32 جنيه للشراء، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا ببنك مصر.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 18.32 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا في بنك الإسكندرية.

كم سعر الدولار اليوم في مصر

وبات سؤال كم سعر الدولار اليوم في مصر أكثر الأسئلة سيوعاً عبر محركات الإنترنت، حيث سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 18.32 جنيه للشراء، وردا على سؤال كم سعر الدولار اليوم في مصر للبيع في بنك مصر فقد سجل 18.42جنيه.

الدولار بكام مصرى

أما سؤال الدولار بكام مصرى فالإجابة في البنك التجاري الدولي بنحو 18.32 جنيه للشراء، وللسؤال الدولار بكام مصرى للبيع بذات البنك فنحو 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

من دولار الى جنيه

ورداً على قيمة تحويل من دولار الى جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي فقد سجل 18.32 جنيه للشراء، وأيضا من من دولار الى جنيه بذات البنك فنحو 18.42 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار اليوم

أن سؤال ما سعر الدولار اليوم ففي بنك البركة سجل للشراء نحو 18.32 جنيه ، وعن ما سعر الدولار اليوم للبيع فقد سجل 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا عن مستهل التعاملات أمس.

من الدولار للجنيه

وللتحويل من الدولار للجنيه في بنك قناة السويس فسجل 18.32 جنيه للشراء، وللتحويل من الدولار للجنيه فسجل 18.42 جنيه للبيع.

من الدولار الى الجنيه المصري

أما من الدولار الى الجنيه المصري فقد كان في بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، وأيضا من الدولار الى الجنيه المصري فسجل 18.55 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل دولار لكل جنيه نحو 18.48 جنيه للشراء وأيضا دولار لكل جنيه نحو 18.55 جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة في البنوك

كانت أسعار صرف الدولار ارتفعت بنحو جنيهين مقابل الجنية المصري عقب قرار قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.