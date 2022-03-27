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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العجة الأصلي

العجة
العجة

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل العجة الأصلي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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على الطريقة الشامى.. طريقة عمل العجة الحلبية |فيديو

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نشرة الصحة والمرأة.. اليوم العالمي للأمراض النادرة وطريقة عمل عجة الكوسة وفوائد البازلاء

المقادير

 

بصل

فلفل أخضر

فلفل حار

طماطم

بيض

ملح

فلفل

قليل من الدقيق

بقدونس مفروم

طريقة التحضير

 

نقوم بتقطيع البصلة الي مكعبات صغيرة.

ثم نضع الطاسة علي النار ونضع ملعقة كبيرة من السمن ونشوح البصل.

نقوم بتقطيع الفلفل مكعبات ويوشح مع البصل حتي يذوبا.

نضرب كل من البيض والملح والفلفل.

نضيف ملعقتين من الدقيق إلي البيض ونقلب.

ثم نضيف البقدونس وقطع الطماطم مع البيض ونقلب جيدا

ثم نصب فوق الخليط الخضروات في الطاسة ونقلبهم.

تدهن الصينية بالزيت ثم نصب الخليط.

ثم توضع الصينية في فرن ساخن علي درجة حرارة عالية حتي تستوي.

ثم بعد ذلك نقوم بأخراج العجة من الفرن ونقدمها في طبق وبالهنا.

الصحة الخضروات طريقة التحضير نشرة الصحة والمرأة طريقة عمل health

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