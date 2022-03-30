توحيد برنامج التربية العملية وتطويره بكليات القطاع بجامعة القاهرة.. تفاصيل

وافق مجلس جامعة القاهرة ، على تطوير برنامج التربية العملية وتوحيده بكليات القطاع التربوي بالجامعة والذي يشمل كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين.

كما يشهد قطاع الكليات التربوية تعاونًا مشتركًا لتوحيد برنامج التدريب العملي والتدريس المُصغر من أجل تطوير النظام التعليمي الجامعي التكنولوجي ، كما نجحت جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة في تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية من خلال عدة إجراءات، من بينها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، وانشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وتجديد طرق

واستراتيجيات التعلم والامتحانات.

وكانت قد أوضحت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، أنه يتم استخدام منصة "البلاك البورد" وتطبيقات جورميه في تقديم عروض الأداء التدريسي القائم على معايير عالمية في التدريس، وتقويم أداء الطالب المعلم قبل التربية العملية واثناءها وبعدها، بالتعاون مع قيادات الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم وأساتذة جامعة القاهرة المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.