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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توحيد برنامج التربية العملية وتطويره بكليات القطاع بجامعة القاهرة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة ، على تطوير برنامج التربية العملية وتوحيده بكليات القطاع التربوي بالجامعة والذي يشمل كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين.

كما يشهد قطاع الكليات التربوية تعاونًا مشتركًا لتوحيد برنامج التدريب العملي والتدريس المُصغر من أجل تطوير النظام التعليمي الجامعي التكنولوجي ، كما نجحت جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة في تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية من خلال عدة إجراءات، من بينها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، وانشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وتجديد طرق 

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خلال احتفالية جامعة القاهرة لتكريم المرأة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.. حسين مصطفى: المرأة تمثل 25 % من مستشارى الهيئة.. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة

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لأعضاء هيئة التدريس.. جامعة القاهرة تعلن عن الدورة الرمضانية لكرة القدم

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للتعاون في البحث العلمي والتدريب.. توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة وقضايا الدولة

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الخشت: 47 ٪؜ من المناصب الجامعية للمرأة منها العميدة وشئون العاملين

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رئيس قضايا الدولة: المرأة تمثل 25 % من مستشارى الهيئة

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جامعة القاهرة: المركز القومى للمرأة ألغى فكرة التمييز بين الجنسين

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احتفالية كبرى بجامعة القاهرة لتكريم المرأة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.. اليوم

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جامعة القاهرة تنظم ملتقيات توظيف طبية .. وعبد الصادق : تهدف إلى دعوة الشركات لدراسة مدى احتياجات سوق العمل

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مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ينظم دورة مقياس ستانفورد للذكاء

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طلاب إعلام القاهرة يطلقون مبادرة “ تكنوتدوير Techno tadweer “ ضمن مشروعات التخرج

واستراتيجيات التعلم والامتحانات.

وكانت قد أوضحت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، أنه يتم استخدام منصة "البلاك البورد" وتطبيقات جورميه في تقديم عروض الأداء التدريسي القائم على معايير عالمية في التدريس، وتقويم أداء الطالب المعلم قبل التربية العملية واثناءها وبعدها، بالتعاون مع قيادات الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم وأساتذة جامعة القاهرة المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

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