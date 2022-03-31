أخبار التعليم|خبير: التعليم الفني مستقبل مصر.. ولن يكون هناك عاطل.. عبير صبري: جبت 51% في الثانوية وأمي طردتني لما دخلت معهد فنون مسرحية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بمشاركة 60 شركة.. رئيس جامعة أسوان يفتتح فعاليات الملتقى الثالث للتوظيف

افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم "الأربعاء" فعاليات ملتقي التوظيف الثالث للمركز الجامعي للتطوير المهني جامعة اسوان والذي جاء بعد مشاركة جامعة أسوان بالملتقى الافتراضي الثالث الذي شاركت فيه ١٣ جامعة من الجامعات الحكومية المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة دمياط: محصول عال من القمح يساهم في تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد

تفقد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة والتابع لكلية الزراعة، وذلك لمتابعة ما وصلت إليه الرقعة الزراعية بالمركز والتي تم تخصيصها هذا الموسم لزراعة القمح وذلك تلبية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص التنمية الزراعية.

وزير التعليم الأسبق يُحاضر بورشة "التخطيط الاستراتيجي بالجامعات” بسوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي"، والتي حاضر فيها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، ورئيس اللجنة العليا لتعليم الكبار ومقرر لجنة قطاع دراسات التربية النوعية، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس بقاعة قناة السويس بمقر الجامعة الجديد.

فعاليات اليوم الأول لمبادرة الكشف المجاني لمرضي السكر بمستشفى عين شمس التخصصي بالعبور

شهد اليوم الأول للمبادرة التي أطلقها الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور للكشف المجاني لمرضي السكرى والضغط إقبالا شديدا من الجمهور، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

عبير صبري:جبت 51% في الثانوية وأمي طردتني لما دخلت معهد فنون مسرحية..نوستالجيا

لكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

جامعة حلوان: حياة كريمة تهدف لحل المشكلات وتغير المجتمع

أكدت جامعة حلوان حرصها علي المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها، ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة " لتنمية وتطوير المناطق المحيطة".

إعداد القادة: مصر حاضنة للشعوب والمعهد يفتح أبوابه أمام جميع الطلاب الوافدين

شارك الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بالحضور فى الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال جمهورية بنغلادش الشعبية وذلك بمناسبة الذكرى الـ 51، وجاء ذلك بناء على الدعوة المقدمة من السفير منيرول اسلام ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬بنجلاديش‭ ‬الشعبية‭

خبير : التعليم الفني مستقبل مصر الفترة القادمة..ولن يكون هناك عاطل واحد

تسعى الدولة المصرية لتحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة الجودة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني؛ من أجل تحقيق تعليم فني ذي جودة عالمية.

حياة كريمة.. قافلة طبية متكاملة من جامعة كفر الشيخ لأهالي« الجزيرة الخضراء»

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء قافلة طبية وتوعوية لأهالي قرية " الجزيرة الخضراء " والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس إحدى قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

عميد صيدلة حلوان: استمرار الأنشطة الطلابية وتنظيم دورات رمضانية خلال الشهر الكريم

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، وكشف عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات وخطة سير الدراسة خلال الشهر الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل، وأكدت الجامعة على استمرار خطة الأنشطة الطلابية.

خبير: تدريب المعلمين وتبادل الخبرات بشكل تفاعلى أحد آليات التنمية الفنية المستدامة

يشهد العالم مستحدثات تكنولوجية عديدة ومستمرة تحمل الكثير من الانعكاسات على المنظومة التعليمية بما فيها من مكونات: متعلم ومعلم وإدارة مدرسية، فإذا كان المعلم يمثل أحد أهم أركان المنظومة التعليمية فإنه لا يمكن إحداث أي تطوير أو تغيير في التعليم إلا بإعداد و تطويره بما يواكب التطور الحادث في التعليم.