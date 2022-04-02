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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. ليفربول يلتقى واتفورد .. طائرة الزمالك تهزم الأهلي.. والكشف عن تميمة المونديال

مباراة ليفربول وواتفود
مباراة ليفربول وواتفود

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

 

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقناة الناقلة في البريميرليج

يلتقي فريق ليفربول نظيره فريق واتفورد ظهر اليوم السبت على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

 

الزمالك يهزم الأهلي ويصعد لنهائي دوري النخبة للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أشرف رشاد، لنهائي دوري النخبة للموسم الحالي 2021 - 2022، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3 - 2، في إطار المباراة الفاصلة بين الفريقين بنصف نهائي البطولة.

 

إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز في مباراة زاناكو الزامبي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز قائمة مباراة زاناكو الزامبي في ختام مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

محمد صلاح يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” جاء فيها:" كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم."

 

خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي بالأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس الجمعة في فرع النادي بمدينة نصر، استكمالًا للجلسة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

 

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام ساجرادا

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وساجرادا الأنجولي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور

سُحبت امس الجمعة قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث تواجد المنتخب القطري مستضيف البطولة رفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا وتحدد طرفا مباراة الافتتاح، حيث سيواجه المنتخب القطري نظيره الأكوادوري يوم الاثنين 21 نوفمبر على ستاد البيت في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 

الكشف عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

 كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التميمة الرسمية لكأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة أمس الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

 

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