أمير كرارة: اعتذرت عن بطولة فيلم الممر وأحمد عز عمله أحسن مني..فيديو

كشف النجم امير كرارة، عن اعتذاره عن دور البطولة في فيلم "الممر" بسبب التزامه بالكثير من الأدوار التي كان يجسد فيها أدوار الضابط، قائلا: "اعتذرت عن الممر عشان كان عندي أدوار كتير وطالع فيها ظابط فى كلبش3 وحرب كرموز".

وأضاف أمير كرارة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه كان يتمنى العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة في الممر، متابعا: "كنت اتمنى اشتغل مع شريف عرفة لأن الممر فيلم كبير وأحمد عز عمله احسن مني وزعلت أنى معملتش الدور وكان حاجة محترمة".

وأوضح أمير كرارة : "اعتذرت عن مسلسلات قبل كده ولكن أنا كنت ببقى عارف بعمل ايه، وأنا اتحطيت فى دور الظابط 5 مرات وعملته في حرب كرموز والاختيار وكلبش، وكان كلهم مختلفين عن بعض ولكن قبل كده عملت مسلسلات شبه بعض زي حواري بوخاريست ومسلسلات مشابهة".