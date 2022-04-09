عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

صدى البلد

يبدو أن عدد من الممثلين والممثلات، أتخذوا مما فعلته الفنانة مها أحمد قبل عام، بمهاجمة أحمد السقا وأمير كرارة مثلا يحتذى به للعودة للأضواء من جديد، خاصة أنها عملت هذا العام في أحد المسلسلات، وكذلك زوجها الموهوب مجدي كامل، لتبدأ سهام جلال في التركيز على البحث في الماضي، بدلا من السعي للعمل، وإطلقت تصريحات من النوعية التي يهواها المراهقون، خلال حوارها ببرنامج «كلام الناس في رمضان» مع الإعلامية ياسمين عز.

txt

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

txt

موقف أحمد السقا مع سهام جلال يدخل الأعلى مشاهدة

سهام جلال: خطيبي فوجئ بالبوسة وساب الفيلم ومشي

كشفت الفنانة سهام جلال، عن أن خطيبها السابق ذهب معها إلى افتتاح فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، وإنها كانت تفكر كيف تمهد له مشهد «البوسة» بينها وبين الفنان أحمد السقا، خاصة أنه صديق السقا.

وأضافت أنها لجأت للفنان محمد هنيدي «لينقذها من هذا الموقف»، حيث نصحها بالجلوس في مكان وخطيبها في مكان آخر، على أن يتولى رقابته عندما يأتي المشهد، وعند عرض مشهد البوسة اختبأت تحت الكرسي، وعندما سألت هنيدي عن موقف خطيبها، قال لها: ساب الفيلم ومشي.

وذكرت «جلال» أنها لم تكن تعلم ماذا تفعل، ولكنها اضطرت لاستكمال الفيلم، وعندما ذهبت للمنزل بدأت في محاولات التحدث إلى خطيبها على مدى شهرين إلى أن تم الصلح بينهما قائلة: «كنا بنحب بعض جدا».

txt

سهام جلال: المخرجون والمنتجون بيستسهلوا ودي مصيبة

txt

أبرز 5 تصريحات لـ سهام جلال سيطرت على السوشيال ميديا

إعادة مشهد البوسة 20 مرة 

وعن كواليس مشهد القبلة الشهير، قالت: «كنت معترضة على مشهد القبلة، وأعدته 20مرة بسبب الخوف في كل مرة اقترب فيها من أحمد السقا، لأنه كان صديقي لسنوات وصديق خطيبي، ولم أتخيل القيام بهذا المشهد معه، إلى أن غضب المخرج سعيد حامد بسبب إهدار خام الفيلم.

وأضافت: سعيد حامد توصل لحل، هو أن تكون القبلة على الرقبة، وصورنا المشهد من أول مرة بهذه الطريقة، وبعدها صورنا القبلة 3مرات بدون حوار من عدة زوايا، ولفترة طويلة لم أكشف لخطيبي أو أي شخص عن المشهد.

ندمت على طلب شغل من أصحابي

وعن اختفائها عن المشاركة في أعمال فنية قالت سهام، إنها تحدثت هاتفيا إلى 3 من أصدقائها الفنانين، من بينهم الفنان أمير كرارة عندما ظهرت صورته في فقرة البرنامج، لتطلب منهم المشاركة في أعمال فنية، ولكنها صُدمت من رد فعلهم، معلقة: «بيعشمونى وينسوا».

وأضافت: «لا يوجد صحاب في الوسط الفني، وكلمة صاحب تعتبر مسؤلية كبيرة، مشيرة الى أنها عندما تتحدث مع أصدقائها وتطلب منهم شغل، تشعر بالحرج وأن الأمر كبير، لإنها «إنسانة عزيزة النفس، وتفكر كثيرا قبل أن تتحدث اليهم، قائلة: «بفكر كتير قبل ما اكمهم، وللأسف محدش بيجيبلى حاجه ولا بيساعد حد».

وتابعت جلال: «ندمانة على طلب عمل فنى من زملائي، ومش هاكررها تاني، ولا أنصح أحدا بأن يطلب خدمة من شخص ما»، موجهة رسالة لهم قائلة: «لما شخص يطلب منك طلب مينفعش تعشمه وبعدها متردش على التليفون، وأنا مش هاعاتب حد لأن ده رزق في الآخر».

وذكرت سهام جلال أنها تحدثت إلى المخرج «تامر محسن» وأن المكالمة كانت لطيفة وودية، خاصة أنها تحترمه على المستوى الفنى، وقالت: «كلمته عشان أشتغل معاه، لكن مقدرش الوم عليه، لأنه كان مشغول في مسلسل "نيوتن" وده أخر حاجة عملها».

txt

سهام جلال: مشهدي مع السقا عملي مشكلة مع خطيبي.. وهنيدي أنقذني

txt

سهام جلال: طلبت من أمير كرارة أمثل معاه قالي حاضر وبعدها تجاهلني

الإغراء ووالدي عطلاني كثيرا

وأشارت سهام إلى أن الفن بالنسبة لها كان مجرد صدفة، لكنها في الأساس كانت تعمل «مودل»، لافتة إلى أن والدها أيضا كان السبب في تعطيلها عن الفن، كان يرفض فكرة عملى «ممثلة» لأنه تاجر خردة وصعب أنه يتفهم ويوافق، موضحة أنها بدأت مسيرتها الفنية في الإعلانات، كما أن والدتها كانت تذهب معها، وأنها قررت أن تجتهد وتعتمد على نفسها وأخدت شقة هي واختها ووالدتها لكى تبدأ مسيرتها الفنية.

وقالت إن فيلم «صعيدى في الجامعة الامريكية» كان السبب في تعطيل مسيرتها الفنية أيضا، لأن المنتجين حصروها في أعمال الإغراء، نظرا لدور الإغراء الذي قدمته فيه ومشهد «القبلة»، وأضافت أنه تم عرض أعمال كثيرة عليها لكنها كانت ترفضها لكونها أدوار إغراء، وهى لم تكن تتمنى أن تقوم بمثل هذه الأدوار مرة أخرى.

txt

سهام جلال: أبويا تاجر خردة واتجوز 5 مرات وعقدني من الجواز

txt

سهام جلال تكشف عن أجرها بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

تاجر خردة عقدني من الجواز 

وكشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدها رجل صعيدي، ويعمل تاجر خردة، وتزوج 5مرات، وهو ما سبب لها عقدة من الزواج.

وأضافت أنها لو كانت تعلم أن تمسكها بقيمها سيعطل مسيرتها لوافقت على الزواج بمنتج تقدم لها لتحقيق إنطلاقتها الفنية.

احمد السقا سهام جلال أمير كرارة ندمت على طلب مساعدة كرارة مها أحمد تاجر خردة عطل مسيرتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ترشيحاتنا

بايدن يوقع على قانون حظر استيراد النفط الروسي

سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

بعد بلجيكا.. أمريكا تسحب شوكولاتة كندر Kinder من الأسواق

أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله.. يقع فيها كثيرون

التحقيق الذي تسبب في قيام الاخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.. فيديو

40 مليون يورو.. تفاصيل تجديد عقود إمبابي مع باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

فيديو

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ