سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

يبدو أن عدد من الممثلين والممثلات، أتخذوا مما فعلته الفنانة مها أحمد قبل عام، بمهاجمة أحمد السقا وأمير كرارة مثلا يحتذى به للعودة للأضواء من جديد، خاصة أنها عملت هذا العام في أحد المسلسلات، وكذلك زوجها الموهوب مجدي كامل، لتبدأ سهام جلال في التركيز على البحث في الماضي، بدلا من السعي للعمل، وإطلقت تصريحات من النوعية التي يهواها المراهقون، خلال حوارها ببرنامج «كلام الناس في رمضان» مع الإعلامية ياسمين عز.

سهام جلال: خطيبي فوجئ بالبوسة وساب الفيلم ومشي

كشفت الفنانة سهام جلال، عن أن خطيبها السابق ذهب معها إلى افتتاح فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، وإنها كانت تفكر كيف تمهد له مشهد «البوسة» بينها وبين الفنان أحمد السقا، خاصة أنه صديق السقا.

وأضافت أنها لجأت للفنان محمد هنيدي «لينقذها من هذا الموقف»، حيث نصحها بالجلوس في مكان وخطيبها في مكان آخر، على أن يتولى رقابته عندما يأتي المشهد، وعند عرض مشهد البوسة اختبأت تحت الكرسي، وعندما سألت هنيدي عن موقف خطيبها، قال لها: ساب الفيلم ومشي.

وذكرت «جلال» أنها لم تكن تعلم ماذا تفعل، ولكنها اضطرت لاستكمال الفيلم، وعندما ذهبت للمنزل بدأت في محاولات التحدث إلى خطيبها على مدى شهرين إلى أن تم الصلح بينهما قائلة: «كنا بنحب بعض جدا».

إعادة مشهد البوسة 20 مرة

وعن كواليس مشهد القبلة الشهير، قالت: «كنت معترضة على مشهد القبلة، وأعدته 20مرة بسبب الخوف في كل مرة اقترب فيها من أحمد السقا، لأنه كان صديقي لسنوات وصديق خطيبي، ولم أتخيل القيام بهذا المشهد معه، إلى أن غضب المخرج سعيد حامد بسبب إهدار خام الفيلم.

وأضافت: سعيد حامد توصل لحل، هو أن تكون القبلة على الرقبة، وصورنا المشهد من أول مرة بهذه الطريقة، وبعدها صورنا القبلة 3مرات بدون حوار من عدة زوايا، ولفترة طويلة لم أكشف لخطيبي أو أي شخص عن المشهد.

ندمت على طلب شغل من أصحابي

وعن اختفائها عن المشاركة في أعمال فنية قالت سهام، إنها تحدثت هاتفيا إلى 3 من أصدقائها الفنانين، من بينهم الفنان أمير كرارة عندما ظهرت صورته في فقرة البرنامج، لتطلب منهم المشاركة في أعمال فنية، ولكنها صُدمت من رد فعلهم، معلقة: «بيعشمونى وينسوا».

وأضافت: «لا يوجد صحاب في الوسط الفني، وكلمة صاحب تعتبر مسؤلية كبيرة، مشيرة الى أنها عندما تتحدث مع أصدقائها وتطلب منهم شغل، تشعر بالحرج وأن الأمر كبير، لإنها «إنسانة عزيزة النفس، وتفكر كثيرا قبل أن تتحدث اليهم، قائلة: «بفكر كتير قبل ما اكمهم، وللأسف محدش بيجيبلى حاجه ولا بيساعد حد».

وتابعت جلال: «ندمانة على طلب عمل فنى من زملائي، ومش هاكررها تاني، ولا أنصح أحدا بأن يطلب خدمة من شخص ما»، موجهة رسالة لهم قائلة: «لما شخص يطلب منك طلب مينفعش تعشمه وبعدها متردش على التليفون، وأنا مش هاعاتب حد لأن ده رزق في الآخر».

وذكرت سهام جلال أنها تحدثت إلى المخرج «تامر محسن» وأن المكالمة كانت لطيفة وودية، خاصة أنها تحترمه على المستوى الفنى، وقالت: «كلمته عشان أشتغل معاه، لكن مقدرش الوم عليه، لأنه كان مشغول في مسلسل "نيوتن" وده أخر حاجة عملها».

الإغراء ووالدي عطلاني كثيرا

وأشارت سهام إلى أن الفن بالنسبة لها كان مجرد صدفة، لكنها في الأساس كانت تعمل «مودل»، لافتة إلى أن والدها أيضا كان السبب في تعطيلها عن الفن، كان يرفض فكرة عملى «ممثلة» لأنه تاجر خردة وصعب أنه يتفهم ويوافق، موضحة أنها بدأت مسيرتها الفنية في الإعلانات، كما أن والدتها كانت تذهب معها، وأنها قررت أن تجتهد وتعتمد على نفسها وأخدت شقة هي واختها ووالدتها لكى تبدأ مسيرتها الفنية.

وقالت إن فيلم «صعيدى في الجامعة الامريكية» كان السبب في تعطيل مسيرتها الفنية أيضا، لأن المنتجين حصروها في أعمال الإغراء، نظرا لدور الإغراء الذي قدمته فيه ومشهد «القبلة»، وأضافت أنه تم عرض أعمال كثيرة عليها لكنها كانت ترفضها لكونها أدوار إغراء، وهى لم تكن تتمنى أن تقوم بمثل هذه الأدوار مرة أخرى.

تاجر خردة عقدني من الجواز

وكشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدها رجل صعيدي، ويعمل تاجر خردة، وتزوج 5مرات، وهو ما سبب لها عقدة من الزواج.

وأضافت أنها لو كانت تعلم أن تمسكها بقيمها سيعطل مسيرتها لوافقت على الزواج بمنتج تقدم لها لتحقيق إنطلاقتها الفنية.