أخبار التوك شو.. الأرصاد: ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد.. وعلاج الإدمان: وصلنا إلى 140 ألف مريض

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، نعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أسعار الذهب اليوم الأثنين 11-4-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.



أجواء ربيعية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 11-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 11-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن هذا الانخفاض سيستمر، و درجات الحرارة تكون فى المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية عن الأيام السابقة|فيديو

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات اليوم الأثنين 11 أبريل 2022 .

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى إنخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة 28 درجة مئوية.

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها

قال الدكتور خالد عطيفي، مدير مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إن تلك المبادرة تعتبر طفرة نوعية فى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمصريين، مشيرا إلى أنه متوجهة لحديثي الولادة.

5% من الإناث.. علاج الإدمان: وصلنا إلى 140 ألف مريض

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان: إن الثقة في الصندوق مع الآلية التي تقدمها الدولة لخدمات مجانية تتوافق مع حقوق الإنسان وحقوق مريض الإدمان؛ حيث إن تلك الثقة قامت بتوليد تفاعل مجتمعي حقيقي مع الخط الساخن الخاص بالصندوق.

الصغرى 14| الأرصاد للمواطنين : "خدوا الجاكيت معاكم وانتوا نازلين" ..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستنخفض درجات الحرارة فى ساعات الليل، وستصل لـ 14 درجة، ولذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس، معلقة :" خدوا الجاكيت معاكم وانتم نازلين".

عالم أزهري: اليقين بالله من أساس الدين.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اليقين في الله سبحانه وتعالى من أساس الدين، ويجب أن يكون اليقين مطلق بالثقة لأن الله وعدنا بذلك، وأن الله يرانا ويعلم ما بداخلنا وهو صاحب الوعد الحق.

