عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد: ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد.. وعلاج الإدمان: وصلنا إلى 140 ألف مريض

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، نعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-4-2022
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"،  أسعار الذهب اليوم الأثنين 11-4-2022، من خلال  تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.


أجواء ربيعية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 11-4-2022
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 11-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدًا
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن هذا الانخفاض سيستمر، و درجات الحرارة تكون فى المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية عن الأيام السابقة|فيديو
قدم برنامج  «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات اليوم الأثنين 11 أبريل 2022 .

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى إنخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة 28 درجة مئوية.

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها
قال الدكتور خالد عطيفي، مدير مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إن تلك المبادرة تعتبر طفرة نوعية فى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمصريين، مشيرا إلى أنه متوجهة لحديثي الولادة.

5% من الإناث.. علاج الإدمان: وصلنا إلى 140 ألف مريض
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان: إن الثقة في الصندوق مع الآلية التي تقدمها الدولة لخدمات مجانية تتوافق مع حقوق الإنسان وحقوق مريض الإدمان؛ حيث إن تلك الثقة قامت بتوليد تفاعل مجتمعي حقيقي مع الخط الساخن الخاص بالصندوق.

الصغرى 14| الأرصاد للمواطنين : "خدوا الجاكيت معاكم وانتوا نازلين" ..فيديو
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستنخفض درجات الحرارة فى ساعات الليل، وستصل لـ 14 درجة، ولذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس، معلقة :" خدوا الجاكيت معاكم وانتم نازلين".

عالم أزهري: اليقين بالله من أساس الدين.. فيديو
قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اليقين في الله سبحانه وتعالى من أساس الدين، ويجب أن يكون اليقين مطلق بالثقة لأن الله وعدنا بذلك، وأن الله يرانا ويعلم ما بداخلنا وهو صاحب الوعد الحق.
 

اسعار الذهب أجواء ربيعية حالة الطقس الأمراض الوراثية علاج الإدمان عالم أزهري اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

ساعة زمن | قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

وداع مؤلم.. أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

مجلة TIME تختار "ريفيان" واحدة من أقوى 100 شركة وتتجاهل "تسلا"

أخبار البرلمان.. شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات

فتح حزام الأمان| نجاة طفل من الموت بـ لعبة "الصاروخ" في سيدني

خالد الغندور: حسام حسن مرفوض داخل الجبلاية والأجنبي الأنسب لتدريب منتخب مصر

الانتخابات الرئاسية الفرنسية .. محاولة ثالثة وأخيرة لـ مارين لوبان

باستثمارات مصرية 100%|إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية بـ500 مليون دولار|إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ