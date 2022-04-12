أخبار الفن.. توفيق عبد الحميد يتراجع عن الاعتزال.. ولعبة السبيط تصل كوريا

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشف سفير مصر لدى كوريا خالد عبد الرحمن عن وصول لعبة السبيط فى مسلسل الكبير أوى 6 إلى الصحف الكورية .

وكتب سفر مصر عبر حسابه الشخصى بالفيسبوك :" استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء وممثلي الشركات والجهات الكورية كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية - العربية و صحفية كورية فذكرت لها المسلسل المصري الذي عرض مشاهد من "لعبة الحبار" .

وأضاف السفير المصرى :"هذه المشاهد جاءات ضمن أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل الكبير أوي، وظهور «مكي» مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري «squid game»، الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث مع الكبير أوي بطريقة كوميدية."".

كتب الفنان طارق لطفى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” :" أنا ممنوع من التعليق على أى بوست مش عارف ليه ".

وأضاف طارق لطفى :" فى حد بيحاول يهكر صفحتى .. تنصحوني بإيه".

حذف الفنان توفيق عبد الحميد المنشور الخاص باعتزاله الفن من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب توفيق عبد الحميد: أحيانا يمنحنی التمثيل وتحديدا في الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمري في الشخصية تزيد أحيانا أو تقل حسب التفاصيل والأحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة



بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

على ما يبدو أن القائمين على موسم دراما رمضان 2022 استطاعوا تقديم وجبة درامية دسمة وجيدة للمشاهدين، حيث قدم على الشاشة عدد من الأعمال الهامة والتى نالت استحسان الجمهور والنقاد.

وفى السطور التالية تكشف عدد من أبرز الناقدات على الساحة آراءهن عن أفضل الأعمال من وجهة نظرهن بعد عرض العشر الحلقات الأولى من المسلسلات.

الناقدة ماجدة موريس

فى البداية كشفت الناقدة ماجدة موريس عن الأعمال الدرامية التى حظيت بإعجابها بعد عرض العشر حلقات الأولى منها.

وقالت الناقدة ماجدة موريس: "هناك عدد من الأعمال المبشرة حتى الآن، وهي الاختيار 3 ، وفاتن أمل حربي، ودايماً عامر، ومين قال، وراجعين يا هوى ، والمشوار.

وأضافت: “خالد النبوي بطل مسلسل ”راجعين يا هوى" ممثل كبير، ويسطيع التلون فى كل عمل درامي يقوم به وآخرها مسلسل “راجعين يا هولا”، وهناك عدد من الممثلين المبشرين فى الحلقات الأولى مثل الفنان صلاح عبد الله ولبلبة فى مسلسل “دايماً عامر”.