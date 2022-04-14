أخبار التعليم|طارق شوقي: كل المنشور عن شروط مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم شائعات.. ورئيس جامعة حلوان يشارك في الإفطار الرمضاني لكلية التجارة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدء امتحانات النقل التحريرية لطلاب التعليم الفني .. 19 أبريل

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تبدأ امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 ابريل 2022 .

جامعة الفيوم تناقش "توليد أفكار المشروعات الريادية" في ختام دورة ريادة الأعمال

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ختام دورة تدريبية في ريادة الأعمال تحت عنوان "توليد أفكار المشروعات الريادية" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم، خلال الفترة من ١٢-٤-٢٠٢٢ إلى ١٣-٤-٢٠٢٢

وزير التعليم يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعى.

جامعة حلوان: نعمل على حل مشكلات المجتمع

تعد خدمة المجتمع من أهم وظائف الجامعة في الوقت الراهن لأهميتها في تنمية القدرة على المشاركة والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات.

وزير التعليم: كل المنشور عن شروط مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم شائعات

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان تفاصيل وشروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم.

رئيس جامعة حلوان يشارك في حفل الإفطار الرمضاني لكلية التجارة وإدارة الأعمال

شارك الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في حفل الافطار الرمضاني الذي اقامته كلية التجارة وادارة الاعمال بالجامعة بدعوة من الدكتورة امانى فاخر عميد كلية التجارة.

السماح لطلاب التعليم الفني المتجاوزين نسب الغياب بدخول الامتحانات بهذه الضوابط

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لطلاب التعليم الفني الذين كانوا محرومين من دخول الامتحانات بسبب عدم تجاوز نسب الغياب ، بدخول الامتحانات استثنائيا بضوابط معينة.

رئيس جامعة حلوان: جهود مكثفة نبذلها خلال تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بأيدي طلاب الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.