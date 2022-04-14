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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دجاج مشوية بصلصة الفطر بالكريمة

الدجاج بالكريمة
الدجاج بالكريمة

قطع دجاج مشوية مغموسة بصلصة الفطر بالكريمة ، هذا الدجاج بالكاري هو متعة حقيقية لمحبي الدجاج والفطر على حد سواء.إليك المقادير والخطوات

إجمالي وقت الطهي30 دقيقة
وقت التحضير15 دقيقة
وقت الطبخ15 دقيقة
حصص الوصفة2

مكونات دجاج الفطر بالكريمة

250 جرام دجاج (بدون عظم)

1 ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة

1 ملعقة صغيرة فلفل ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة معجون ثوم

صلصة الفطر

1 ملعقة كبيرة زيت

 زيتون

1/2 ملعقة صغيرة 

معجون ثوم

1 بصلة (مقطعة)

1 ملعقة كبيرة صلصة خردل

1 كوب خليط (نصف كوب حليب + نصف كوب كريمة)

1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان (مبشور)

1 ملعقة كبيرة بقدونس (مقطع)

1 ملعقة صغيرة جبن بارميزانبقدونس (مقطع)
 

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طريقة عمل دجاج الفطر بالكريمة


لتتبيل الدجاج:

1. في وعاء  يمزج الأعشاب والليمون والفلفل وزيت الزيتون ومعجون الثوم ونمزجها جيداً ونتركها جانباً.

لصلصة الفطر سخني زيت الزيتون في مقلاة ، أضيفي معجون الثوم واقليه

2.ثم يضاف البصل المفروم ناعما ويقلى حتى يصبح لونه وردي وأضيفي الفطر إليه واقليه لبعض الوقت.

3.أضيفي صلصة الخردل واقليها و نضيف الآن خليط الحليب والقشدة والملح ونخلط جيدا وتطهي  لمدة 2-3 دقائق.

4.أخيرًا نضيف جبنة البارميزان والبقدونس ونخلطهم جيدًا وبمجرد طهيها ، تصبح صلصة الفطر جاهزة.

لشوي الدجاج:

1.سخني مقلاة شواء وضعي عليها قطع دجاج متبلة وأشويهم بشكل صحيح لمدة 3-4 دقائق

2.نسكب صلصة الفطر في طبق التقديم ونضيف عليها قطع الدجاج المشوي.

3.نرش جبنة البارميزان والبقدونس على الوجه والآن دجاج الفطر بالكريمة جاهز للتقديم.

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