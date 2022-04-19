أخبار التوك شو| أحمد موسى يروي تفاصيل مكالمته مع وزير الداخلية لتحذيره من محاولة اغتيال.. وعصام الحضري: أبويا حرق هدومي وضربني بسبب الكرة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

حنان مطاوع: "شائعات طلاقي انتشرت وأنا في شهر العسل".. فيديو

عبرت الفنانة حنان مطاوع، عن انزعاجها من شائعة انفصالها عن زوجها المخرج أمير اليماني والتي لاحقتها مبكرا من لحظة زواجها، قائلة " نفسي اعرف اللي بيطلعوا الاشاعات بيبقوا حاسين بأيه والشائعة ترددت واحنا راجعين من شهر العسل ومكملناش شهر".



عصام الحضري: أبويا حرق هدومي وضربني بسبب الكرة ..فيديو

وجهت العرافة حديثها لـ عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، قائلا:" ينفع تخلي والدك يزعل منك ويحرق لك هدومك ووالدتك هي من تدافع عنك ".

الحضري: رضا عبدالعال مش ممكن يبقى مدرب المنتخب..وصلاح هيحصل على الكرة الذهبية

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، سرا عن نفسه لأول مرة، قائلا :"وقعت للنادي الأهلي عندما كنت حارسا لدمياط، وقعدت سنتين محدش يعرف الموضوع ده إلا 3 بس، كابتن ثابت البطل، وعدلي قيعي، وخالد مرتجي".

ميار الببلاوي: أحمد رزق قلبه أسود وعملت المستحيل علشان أصالحه.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن الفنان أحمد رزق قلبه أسود، مضيفة:"عملت المستحيل علشان أصالحه، نافية

أنها لم تكن تقصد إهانته عندما باركت لصديقتها الممثلة حنان مطاوع على زواجها من المخرج أمير اليماني.

عمرو أديب: البلتاجي قالي "مرسي"مينفعش رئيس ده صدق نفسه"..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن البلتاجي قال إلي عند اجتماعي به في البرنامج وهو معه ثلاثة من إخوانه أن " مرسي " لا يصلح أن يكون رئيس دا صدق نفسه.



محاولة اغتيال.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال وزير الداخلية الأسبق به

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اتصال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم به، أثناء حكم الأخوان، مؤكدا أنه تم رصد محاولة لاغتياله.



الإخوان كانوا هيموتوا ويعملوا علاقات مع الإمارات من خلال الشاطر.. عمرو أديب يكشف التفاصيل ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن الإخوان كانوا هيموتوا ويعملوا علاقات مع الإمارات، مؤكدا أن خيرت الشاطر كان يذهب إلي الأمارات ويجلس بالساعات .



سفير مصر بالمغرب: استعدادات قوية لمباراة الأهلي والرجاء.. والأمور مستقرة

كشف السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، آخر الاستعدادات لمباراة النادي الأهلي والرجاء في بطولة أفريقيا 2022.



بطولة أفريقيا.. أحمد موسى: الأهلي اللي عملها هنا هيعملها هناك

جدد الأعلامي أحمد موسى، ثقته في لاعبي النادي الأهلي، متوقعا فوز النادي الأهلي على مضيفه نادي الرجاء المغربي في بطولة أفريقيا 2022.



البحوث الفلكية: لم يحدث خطأ برؤية هلال رمضان..فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا لحسابات المعهد الفلكية، رمضان بدأ في موعده، وطبقا للرؤية الشرعية من دار الإفتاء تم ذلك، وبدأ رمضان يوم 2 أبريل.