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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة ينفي انتقاد كيروش للحضري وجمعة في تقريره

كيروش
كيروش

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، نفى تمامًا ما تردد بشأن انتقادات لاذعة وجهها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لعصام الحضري مدرب حراس الفراعنة، ووائل جمعة مدير المنتخب.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إيهاب الكومي أبلغنا أن كارلوس كيروش لم يتحدث من قريب أو من بعيد عن عصام الحضري ووائل جمعة.

وأضاف شبانة، كارلوس كيروش بيثق في عصام الحضري كثيرًا، وكان الأخير أول عضو في الجهاز سيستمر حال تجديد الثقة في كيروش واستمراره مع الفراعنة".

وكان قد أشارت بعض التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة، أن كارلوس كيروش وجه انتقادات قوية لكل من عصام الحضري ووائل جمعة في تقريره الفني.

ايهاب الكومي كيروش منتخب مصر مصر عصام الحضري الحضري

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