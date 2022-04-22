رسميا.. لكزس تزيح الستار عن "RZ 450E"من فئة الكروس أوفر الكهربائية|فيديو وصور

تواصل شركة لكزس تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة RZ 450E، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، صاحبة القدرات المتطورة والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب بعض المميزات الاخرى.

لكزس "RZ 450E"

جاءت السيارة لكزس RZ 450E بتصميم هيكلي مميز، يضم الكثير من اللمسات الانسيابية والتي تمنح السيارة مظهرا أنيقا إلى جانب الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح أمامية عدوانية وحادة المظهر تعمل بتقنية LED.

لكزس "RZ 450E"

كما حصلت السيارة لكزس RZ 450E على فتحات تهوية بالمصد الأمامي، بالاضافة إلى جنوط رياضية متعددة الاضلاع، ومرايا جانبية بغطاء اسود، وناحية خلفية مدببة بمصابيح متصلة بطريقة عرضية، وفتحات تهوية، إلى جانب حساسات ركن، وزعنفة القرش الخلفية.

لكزس "RZ 450E"

ودُعمت السيارة لكزس RZ 450E بالكثير من تقنيات الحماية ومنها، عدم السماح للركاب بالنزول في حالة اقتراب السيارة من احد الاجسام المتحركة من الدراجات والسيارات بفضل نظام الباب الإلكتروني e-Latch، بالاضافة إلى نظام ADAS المتطور، وخاصية التحكم الديناميكي في السرعة، وتقنيات زوايا الانحناء عبر كاميرا مثبتة بالناحية الامامية.

لكزس "RZ 450E"

وتأتي السيارة لكزس RZ 450E بمحركات كهربائية تستطيع أن تنتج قوة قدرها 201 حصان " 150 كيلو واط / 204 أحصنة" بالناحية الامامية، بالإضافة إلى ناحية خلفية تضم محركا بقوة 107 "80 كيلو واط / 109 حصانا"، مع قوة قدرها 309 أحصنة، و321 رطل/قدم اي مايعادل 435 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

لكزس "RZ 450E"

وتحتوي لكزس RZ 450E على فتحة سقف بانوراما، ونظام تدفئة للمقعد الامامي، بالاضافة إلى شاشة ملونة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو يبلغ قياسها 14 بوصة، مع كونسول مائل وعجلة قيادة One-Motion Grip اختيارية.