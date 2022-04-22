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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل إفطار جماعي لأهالي قرية جزيرة الكروم بالأقصر

حفل إفطار جماعي لأهالي
حفل إفطار جماعي لأهالي قرية جزيرة الكروم بكيمان المطاعنة

شهدت قرية جزيرة الكروم بكيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر  تنظيم حفل الإفطار الجماعي السنوي لأبناء القرية وضيوفها من القرى المجاورة،وشارك فى حفل الإفطار المئات من أبناء القرية.


حيث حرص الشباب  والأطفال على المشاركة في إعداد طعام الإفطار الجماعي حيث تم ذبح"عجل" ابتهاجا بهذه المناسبة و لقرية جزيرة الكروم عادات وتقاليد يحافظ عليها الأهالي لخلق حالة من المحبة والتسامح والسلام الاجتماعي الذي يميز علاقة أهل هذه القرية ببعضهم البعض لما بينهم من علاقات قرابة ونسب ومصاهرة وجيرة.
 

ويحرص الحضور على أداء صلاة المغرب فى جماعة وتناول الإفطار وبعد ذلك يتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذا الشهر الكريم وخاصة طلاب الجامعات الذين حضروا للمشاركة فى حفل الإفطار الجماعى بالقرية وسط الأهالى وبعد ذلك يشارك الحضور في الأمسية الدينية والثقافية بعد صلاة التراويح  بالقرية ويشارك فيها عدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف.

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يذكر أن قرية جزيرة الكروم ضمن قرى "حياة كريمة" حيث تم تدعيم القرية بالاعمدة الكهربائية ضمن خطة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء وأيضا جارى عمل صيانة للمدرسة الابتدائية الوحيدة بالقرية وسيتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية طبقا للجدول الزمني لكل مشروع.

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