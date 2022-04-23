6 عادات ضرورية تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا

لقد جعلتنا الارتفاعات والانخفاضات التي لا تنتهي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، فاترين. ومع ذلك ، لا يزال الوقت غير مناسب لإسقاط الحراس لأننا لا نعرف أبدًا متى ستصيبنا موجة هائلة من الفيروس.



منذ بداية وباء فيروس كورونا، كانت وكالات الصحة العالمية والحكومات والإدارات تقترح علينا توخي الحذر في سلوكنا الشخصي والاجتماعي من أجل البقاء في مأمن من الهجوم الفيروسي. يصبح الفيروس خطرًا ، عندما يكون لديه مجال للتكاثر والانتشار داخل مجموعة سكانية مضيفة، السبب في أن فيروس كورونا COVID الذي يسبب الفيروس التاجي لا يزال مزدهرًا بين السكان هو أن جسم الإنسان هو مضيف مناسب له.



الطريقة الوحيدة لوقف خطر الفيروس هي منعه من الانتشار، فقط إذا تمكنا من قطع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر ، فمن المرجح أن ينخفض حمل الفيروس في بيئتنا.

-التراخي في السلوك الاجتماعي ليس أقل من إعطاء الفيروس أرضية للتكاثر والتكاثر.

"على الرغم من أن الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون للإصابة بالعدوى ، لا يزالون ، في السيناريو الحالي ، فئة كبار السن وأولئك الذين يعانون من العديد من الأمراض المشتركة مثل الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى ، أو أولئك الذين خضعوا لعملية زرع الكلى ، والتاريخ الطبي لمرض الانسداد الرئوي المزمن ، والربو أو غيرها من أمراض الجهاز التنفسي ، فإن المرضى الذين يخضعون للعلاج من السرطان بما في ذلك العلاج الكيميائي وما إلى ذلك معرضون لخطر متزايد من الإصابة بالعدوى ، كما يقول الدكتور ساشين كانداري ، كبير جراحي الأعصاب والمدير العام ، مستشفى IBS ، نيودلهي ويؤكد على الحاجة إلى البقاء في حالة تأهب.

-التغطية الواسعة والمحكمة حول الأنف والفم بما في ذلك منطقة الذقن هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع الفيروس من دخول الجسم والعكس صحيح.



عندما تم رصد الفيروس التاجي لأول مرة في ووهان ، الصين في أواخر عام 2019 ، كان أول اقتراح من الخبراء هو إخفاء الجميع.



قامت الإدارات والهيئات الحكومية بتوعية الأشخاص بفوائد ارتداء الأقنعة، وجدت الدراسات البحثية أن ارتداء أقنعة القماش ببساطة يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة كبيرة.



وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة ، "لا تمنع أقنعة القماش بشكل فعال معظم القطرات الكبيرة (أي 20-30 ميكرون وأكبر) فحسب ، بل يمكنها أيضًا منع زفير القطرات والجزيئات الدقيقة (التي يشار إليها غالبًا باسم الهباء الجوي) الأصغر من 10 ميكرون ".



-تجنب التجمعات العامة



بصرف النظر عن الأقنعة ، كان الإغلاق هو ما ساهم كثيرًا في وقف حرائق الغابات.

بعد مرور عامين ، يجب ألا ننسى هذه الممارسة، إذا لم يكن ذلك ضروريًا ، تجنب الخروج ، وتجنب حضور التجمعات العامة.

التجمعات العامة هي أرض خصبة للعديد من أنواع العدوى الممرضة، الجمهور غير المقنع ، وعدم الحفاظ على مسافة مادية لا تقل عن متر واحد ، وطرق التعقيم غير الصحية ، والتدوير غير السليم للهواء إذا كان التجمع في مكان مغلق ، هي بعض الأسباب التي تجعل من المستحسن دائمًا تجنب التجمعات في الهواء الطلق أثناء الوباء.



-الحجر الصحي

إذا كنت تشعر بالمرض ، اعزل نفسك طواعية، عندما كان COVID مرضًا جديدًا ، ركزت الوكالات الصحية على الحجر الصحي للفرد المصاب جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.

يساعد الحجر الصحي على وقف انتقال الفيروس، يبقى الشخص المصاب بالفيروس معزولاً عن الآخرين لمدة 10-14 يوماً حتى فترة حضانة الفيروس.

الحجر الصحي داخل المنزل من شأنه أن ينقذ كبار السن والأطفال من الإصابة بالعدوى.

-حافظ على يديك نظيفة ومعقمة

كم منكم لا يزال يشتري زجاجات المطهر كما فعلت في عام 2020؟ لن يفعل الكثير منكم ذلك!

يعد الحفاظ على نظافة اليدين طريقة فعالة أخرى ليس فقط لإبقاء COVID المسبب للفيروس في مكانه ، بل هو أيضًا لإبعاد كل عدوى.

تعتبر الأيدي من أكثر الأجزاء البشرية قدرة على الحركة، هذه هي أحد المصادر الرئيسية لنقل الفيروس إلى جسمك.



لذلك ، سواء كان ذلك للطهي أو قبل الأكل ، فمن الضروري جدًا غسل اليدين بشكل صحيح.

يمكن رؤية مثال صارخ لتأثير تعقيم اليدين في ممارسة الحكومة للتخلص من الديدان، بعد تعليم الأطفال غسل أيديهم قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض ، انخفض معدل الإصابة بالديدان عند الأطفال إلى حد كبير.



-التطعيم والمعززات

حتى الآن ، يعد التطعيم هو الطريقة الفعالة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بمرض كوفيد، يقول الخبراء إن انخفاض العلاج بالمستشفى خلال موجة أوميكرون من COVID كان بشكل كبير بسبب التطعيم.

يعد التطعيم ذاكرة الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس، تعزز الحقن المعززة ذاكرة الجهاز المناعي التي تتضاءل عادة بعد بضعة أشهر من التطعيم.

يجب على المرء دائمًا تجنب المعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة المتعلقة باللقاحات.

المصدر: timesofindia

