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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المدير الفني للمصري: أداء الحكم كان سيئا وحذرت اللاعبين من الوقوع بالفخ

الكابتن معين الشعباني
الكابتن معين الشعباني

قال الكابتن معين الشعباني المدير الفنى للنادى المصرى عقب هزيمة الفريق فى مباراة الإياب بالكونفدرالية أمام نهضة بركان إن أداء الحكم كان سيئا، ولم يحتسب الوقت الضائع رغم التوقفات الكثيرة، بل أن الدقائق الأربع التي أعلن عنها لم تُلعب كاملة.

 

وشدد الشعباني أن مستوى الفريقين الحقيقي ظهر في مباراة الذهاب، التي انتصر فيها المصري بـ9 لاعبين. 


وأكد الشعباني أنا فخور باللاعبين، لأننا ما كنا ننتظر أن نتجاوز حتى دور المجموعات عند تعاقدنا مع النادي.. كان معنا 14 أو 15 لاعبا، لكننا عملنا وجهزنا المجموعة.

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ووجه الكابتن معين الشعباني الشكر للاعبين على عملهم وتضحياتهم مؤكدا أنه فخور بهم، وضميره مرتاح لما قدموه من مستويات جيدة ونتائج طيبة.

 

وكشف الشعباني أن هناك أشياء مخجلة حدثت على امتداد أسبوع وأنا أحذر اللاعبين، وقد هيأتهم نفسيا وذهنيا لهذه المباراة، والتكيف مع أشياء من هذا القبيل، إلا أنهم للأسف سقطوا في الفخ، لأن الخصم بالغ في إهدار الوقت والتلاعب بأعصابهم.

 

وقال الشعباني لو قارنا هذا بما يحدث في دوري أبطال أوروبا، لشعرنا بالخجل، لذا كرتنا لا تزال نامية ومتخلفة أشعر بنوع من راحة الضمير، لأننا خسرنا بسبب أشياء غير رياضية لا أود الحديث عنها، وأحاول ضبط أعصابي.

 

كان فريق نهضة بركان استطاع العثور الي نصف نهائي الكونفدرالية بمجموع مباراتى الذهاب والإياب والتى قد حقق المصرى فيها الفوز فى الذهاب 2-1 ونجح بركان فى إحراز هدف الفوز على أرضه ووسط جمهوره ليعبر بفارق الأهداف. 

الشعباني الكونفدرالية المدير الفني نادي المصري نهائي الكونفدرالية نهضة بركان

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