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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية، وذلك مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية للشهر الثالث على التوالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن من بين المنشآت المتضررة موقعا قيادة و11 نقطة إسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وجوروخوفسكوي.

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وتابع: "قامت وحدات المدفعية بـ975 مهمة إطلاق نار خلال الليل، ما تسبب بإصابة: 21 مركز قيادة، و69 معقلًا، و763 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية... ونتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 280 قوميا و38 مدرعة ومركبة".

وضاف: "دمر سلاح الجو بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية مباني أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء "أرتيم" في مدينة كييف"، لافتا إلى أن "صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر دمرت ثلاث محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية".

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