أشهر أكلات العيد .. 7 فوائد لا تعرفها لـ حمص الشام

يعد حمص الشام من أشهر أنواع التسالي التى تقدم فى عيد الفطر بفضل مذاقه الشهي، حيث يقوم المصريون والعرب بعمل مشروب من ماء الحمص المسلوق مع إضافة بعض التوابل والقليل من عصير الطماطم والليمون مع بعض حبيبات الحمص.

نعرض لكم أهم فوائد حمص الشام الصحية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “healthline ”.

حمص الشام مغذي للغاية وغني بالبروتين النباتي حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

حمص الشام غني بالمكونات التي أثبتت فعاليتها في مكافحة الالتهاب وحماية الجسم من العدوى

الحمص غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة ويعد الحمص مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية التي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي.

تحسن الهضم

صحي لمرضى السكري لأنه غنى بالألياف ويساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم

يحتوي حمص الشام على مكونات صحية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من ارتفاع الدهون الثلاثية المسببة للسمنة .

انقاص الوزن