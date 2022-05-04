تفاصيل عن تكاليف صيانة الوحدات التجارية بالمدن الجديدة

دائما يخطئ السكان الظن في أي كومبوند أن مصاريف الصيانة التي يسددونها تغطي صيانة الأماكن التجارية مثل الكلوب هاوس أو المول التجاري، وهذا الأمر يفتح ملف مصاريف الصيانة التى يختلط الأمر فيه عند البعض بشأنها فعادة إدارة وصيانة المراكز التجارية تتم من خلال شركة متخصصة في إدارة المولات لا تتبع جهاز المدينة وبميزانية منفصلة يتم تغطيتها كاملة من خلال إيرادات المركز التجاري وذلك طبقا لتقرير مراقب الحسابات وليس لها أي تداخل مع تكاليف صيانة المناطق السكنية.

وطبقا لآراء المتخصصين، فإن قيمة الصيانة للمتر التجاري تكون أضعاف قيمة الصيانة للمتر السكني وذلك بسبب اختلاف نسب الإهلاك بينهما، كما أن وجود مناطق جذب تجارية بالمدينة يخلق قيمة مضافة لاستثمارات الملاك، علاوة على الخدمات المباشرة التى توفرها تلك المناطق والتي تجعل قاطني المدينة لا يحتاجون إلى الخروج منها لتوفير احتياجاتهم اليومية.

والمراكز التجارية تدفع لصالح جهاز المدينة أموال الصيانة وتكون قيمتها ضعف السكني.