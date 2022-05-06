بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر إبريل

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر إبريل الماضي.

وأعلنت رابطة “ الليجا” فوز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر إبريل الماضي.

وجاء تتويج بنزيما بالجائزة بعد قيادته ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات خلال شهر إبريل.

وتُوج بنزيما بالجائزة خلفًا للبرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الذي حصدها الشهر الماضي، حيث تفوق المهاجم الفرنسي على عدة لاعبين على رأسهم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.