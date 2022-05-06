أكلات خليجية.. طريقة عمل كبسة لحم بالفرن

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالفرن من الوصفات التي يشتهر بها المطبخ الخليجي ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وغير مكلفة، والتجديد من سفرتك اليومية، وفي السطور التالية نقوم بذكر الوصفة بالتفصيل..



ودم الشيف سنان، طريقة عمل كبسة لحم بالفرن، وهي من الأكلات الخليجية ، ولن يستغرق وقت تحضيرها سوى ساعتين، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 9 أفراد، اذا فيه مناسبة للعزومات والأعداد الكبير، وسوف تنال الكبار والأطفال .





طريقة عمل كبسة لحم بالفرن

طريقة عمل كبسة لحم بالفرن





مقادير طريقة عمل كبسة لحم بالفرن :

0.25 كوب زبدة

1200 غ لحم، مكعبات

حبة بصل مفروم

6 فص ثوم مهروس

0.25 كوب بندورة معصورة

400 غ بندورة مفرومة

3 حبّة جزر مبشورة

2 عود قرنفل

رشة جوزة طيب

رشة كزبرة

ملح و فلفل

4 كوب ماء ساخن

مكعب مرق

2.25 كوب أرز

0.25 كوب زبيب

0.25 كوب لوز محمص

كمية من البقدونس الطازج المفروم للتزيين

مقادير بهارات الكبسة:

0.5 ملعقة قرفة مطحونة

0.25 ملعقة صغيرة جوزة طيب مطحون

0.5 ملعقة صغيرة بهار لحم

0.25 ملعقة صغيرة فلفل

0.5 ملعقة صغيرة مسحوق ليمون مجفف



طريقة عمل كبسة لحم بالفرن :

- أذيبي الزبدة في قدر كبير، أضيفي قطع اللحم و البصل و الثوم و قلبي حتى يلين البصل، أضيفي البندورة المعصورة و دعيها على نار هادئة لمدة 4 دقائق.

- أضيفي البندورة المفرومة و الجزر و القرنفل و الملح و الفلفل و بهارات الكبسة، اتركيها على النار و قلبي لمدة 4 دقائق.

- أضيفي الماء و مكعب المرق.

- دعي المكونات حتى تغلي ثم خففي النار تماما و غطي القدر واتركيها تُطهى لمدة 30 دقيقة.

- اخرجي اللحم من القدر و حمّي الفرن على 190 درجة مئوية.

- ضعي اللحم في صينية و أدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة.

- أضيفي الأرز إلى القدر و قلبي برفق.

- غطي القدر و اتركيه لمدة 60 دقيقة، أضيفي الزبيب/ و اتركيها لمدة 10 دقائق آخرين.

- ضعي الأرز في طبق تقديم كبير، و ويوضع عليها قطع اللحم مزينة باللوز والبقدونس ، وتقدم كبسة لحم على الفور .