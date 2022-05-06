عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات خليجية.. طريقة عمل كبسة لحم بالفرن

طريقة عمل كبسة لحم
طريقة عمل كبسة لحم بالفرن

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالفرن من الوصفات التي يشتهر بها المطبخ الخليجي ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وغير مكلفة، والتجديد من سفرتك اليومية، وفي السطور التالية نقوم بذكر الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل كبيبة لحم مع الشيف حسن.. فيديو

أشهر أكلات العيد .. 7 فوائد لا تعرفها لـ حمص الشام


ودم الشيف سنان، طريقة عمل كبسة لحم بالفرن، وهي من الأكلات الخليجية ، ولن يستغرق وقت تحضيرها سوى ساعتين، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 9 أفراد، اذا فيه مناسبة للعزومات والأعداد الكبير، وسوف تنال الكبار والأطفال .

 

طريقة عمل كبسة لحم بالفرن

 

 

طريقة عمل كبسة لحم بالفرن



مقادير طريقة عمل كبسة لحم بالفرن :
0.25 كوب زبدة
1200 غ لحم، مكعبات
حبة بصل مفروم
6 فص ثوم مهروس
0.25 كوب بندورة معصورة
400 غ بندورة مفرومة
3 حبّة جزر مبشورة
2 عود قرنفل
رشة جوزة طيب
رشة كزبرة
ملح و فلفل
4 كوب ماء ساخن
مكعب مرق
2.25 كوب أرز
0.25 كوب زبيب
0.25 كوب لوز محمص
كمية من البقدونس الطازج المفروم للتزيين
مقادير بهارات الكبسة:
0.5 ملعقة قرفة مطحونة
0.25 ملعقة صغيرة جوزة طيب مطحون
0.5 ملعقة صغيرة بهار لحم
0.25 ملعقة صغيرة فلفل
0.5 ملعقة صغيرة مسحوق ليمون مجفف


طريقة عمل كبسة لحم بالفرن :
- أذيبي الزبدة في قدر كبير، أضيفي قطع اللحم و البصل و الثوم و قلبي حتى يلين البصل، أضيفي البندورة المعصورة و دعيها على نار هادئة لمدة 4 دقائق.
- أضيفي البندورة المفرومة و الجزر و القرنفل و الملح و الفلفل و بهارات الكبسة، اتركيها على النار و قلبي لمدة 4 دقائق.
- أضيفي الماء و مكعب المرق.
- دعي المكونات حتى تغلي ثم خففي النار تماما و غطي القدر واتركيها تُطهى لمدة 30 دقيقة.
- اخرجي اللحم من القدر و حمّي الفرن على 190 درجة مئوية.
- ضعي اللحم في صينية و أدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة.
- أضيفي الأرز إلى القدر و قلبي برفق.
- غطي القدر و اتركيه لمدة 60 دقيقة، أضيفي الزبيب/ و اتركيها لمدة 10 دقائق آخرين.
- ضعي الأرز في طبق تقديم كبير، و ويوضع عليها قطع اللحم مزينة باللوز والبقدونس ، وتقدم كبسة لحم على الفور .

كبسة كبسة لحم كبسة لحم بالفرن طريقة عمل كبسة لحم بالفرن الأكلات الخليجية المطبخ الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

موضوعات متعلقة

جديدة ولذيذة .. طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم والباذنجان

أكلات سورية.. طريقة عمل فتة مرق اللحم

سافري المغرب وأنتي في البيت.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل اللحم بالقراصيا

طريقة عمل البطاطا المهروسة مع اللحم المفروم

ترشيحاتنا

إيطاليا تأمر بمصادرة يخت فاخر يرجح أنه لبوتين

في 20 خطوة.. دليل الطالب للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

بيراميدز يسبق الأهلي ويحتل المركز الثاني بالدوري بعد الفوز على سموحة 2-0

بايدن: مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.. فيديو

القائمة الكاملة لأسعار سيارات رينو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة .. تفاصيل

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ