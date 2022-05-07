خالد الصاوي: لدي مخزون من الذكريات مع الإخوان.. وشاهدت لقاءات مطولة لخيرت الشاطر

حل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

خالد الصاوي: تجنب مشاعري السلبية تجاه الإخوان خلال تجسيد شخصية الشاطر

وقال الصاوي، خلال حواره بالبرنامج، إنه تجنّب مشاعره السلبية تجاه جماعة الإخوان خلال تجسيده شخصية الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3.



خالد الصاوي: سعدت جدا بمشاهدة التسريبات التي عرضت خلال مسلسل "الاختيار 3"

وقال الصاوي، خلال حواره بالبرنامج:"عايز أحيي القيادة السياسية علي جهودها العظيمة في اختيار الوسيلة والوسيط لتوصيل حقائق جماعة الإخوان للشعب المصري، ياجماعة لازم تبقوا فاهمين انتوا عايشين ازاي وكان ايه إلا بيتدبر وكنا هنروح فين وحاولت أكتر من محاولة".

خالد الصاوي: الاختيار وجه رسالة هامة بأن الطائفية مصيبة على البلاد

وأشار إلي أن كان يعرف أن الجزء الثالث من المسلسل كان سيحدث "ضجة" خاصة مع كم الأبطال والكتابة الجيدة التي توفق بين الدرامي والتوثيقي.



خالد الصاوي: أحيي القيادة السياسة على جهودها لتوصيل حقائق جماعة الإخوان للشعب

وقال الصاوي،:" الطائفية لعنة، وجماعة الإخوان كانت تريد تقسيم الشعب المصري إلى فصائل مثل دول أخرى.

خالد الصاوي: الطائفية لعنة وجماعة الإخوان كانت تريد تقسيم الشعب المصري

وقال الصاوي،:" الطائفية لعنة، وجماعة الإخوان كانت تريد تقسيم الشعب المصري إلى فصائل مثل دول أخرى.

خالد الصاوي: أهالي سيناء لو كانوا ناويين علي الخيانة كانوا خلصوها من بدري

وعن موقف القبائل في سيناء الفترة الماضية، أوضح أنه كان من الأشخاص الذين كان لديهم لبس في موقفهم، وحتى قبل المشهد عن قبائل سيناء، تيقن أن هؤلاء الناس لو كانوا يريدون بيع الوطن كانوا فعلوها من قبل.

دامي توثيقي.. خالد الصاوي: مسلسل الاختيار 3 أحدث ضجة في الشارع

وقال الصاوي،:"عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر وصور شخصية لفهم المغزى من شخصيته.

خالد الصاوي: لدي مخزون من الذكريات المباشرة مع الإخوان

وأشار إلي أن مشاركته في مسلسل "الاختيار 3" جاءت لأنه لديه مخزون من الذكريات المباشرة مع جماعة الإخوان الإرهابية والقيادات الإخوانية وكان يجب علي أن انحي هذا جانباً.

الصاوي: عندما علمت بتجسيدي شخصية خيرت الشاطر شاهدت لقاءات مطولة له

وقال الصاوي،:"عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر.