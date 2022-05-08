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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها منع هشاشة العظام .. فوائد صحية لتناول الزبيب الأسود

الزبيب الأسود
الزبيب الأسود

الزبيب الأسود من الأطعمة الصحية المليئة بالعناصر الغذائية، وتساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

فوائد الزبيب الأسود

ووفقا لموقع pragativadi نستعرض فوائد الزبيب الأسود خلال السطور التالية.

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1- يساعد في منع هشاشة العظام:

يحتوي الزبيب الأسود على كميات عالية جدًا من الكالسيوم مما يجعله غذاءً ضروريًا للعظام، وفقا للدراسات ، فإن المغذيات الدقيقة في الزبيب الأسود تساعد في منع ظهور هشاشة العظام.

2- يقلل الشيب وتساقط الشعر:

إذا كنت تواجهين مشاكل مثل الشعر الجاف والمتقصف خلال الشتاء ، فابدئي بتناول الزبيب الأسود كل يوم، ولديها أيضًا كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يسهل امتصاص المعدن بسرعة ويوفر التغذية المناسبة للشعر.

3- يجعل ضغط الدم تحت السيطرة:

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم، فإن الزبيب الأسود يمكن أن يوفر الراحة. تساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في الزبيب في تقليل الصوديوم من الدم وتساعد في السيطرة على ضغط الدم.

4- يخفف الإمساك:

يحتوي الزبيب الأسود أيضًا على كميات عالية من الألياف الغذائية التي يمكن أن توفر الجزء الأكبر من البراز وتساعد في حركة سلسة.

5- يعالج فقر الدم:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فقر الدم الاستفادة أيضًا من تناول حفنة من الزبيب الأسود بانتظام نظرًا لاحتوائهم على نسبة عالية من الحديد.

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