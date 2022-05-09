أبناؤنا في الخارج يخوضون امتحاناتهم لليوم الثالث إلكترونيا بأسئلة اختيار من متعدد

يستكمل اليوم الطلاب المصريون المقيمون في الخارج امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيا على منصة وزارة التربية والتعليم ، وذلك في مختلف الدول لليوم الثالث على التوالي إلكترونيا على منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأسئلة اختيار من متعدد.

ووفقا لجدول امتحانات أبناؤنا في الخارج المعتمد رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يؤدي اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 طلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان اللغة الأجنبية.

كما يؤدي طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب اللغات فقط.

ويؤدي اليوم أيضا طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي "ادبي" الامتحان في مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي علمي الامتحان في مادة الجبر

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الاجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة ـ)

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ستكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الادارة التعليمية التابعة لمحل الاقامة التابع له الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري ، فسوف تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع اسئلة الامتحانات صياغة الاسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : تبدأ جميع امتحانات أبباؤنا في الخارج ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدول المقيم فيها الطالب