عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبناؤنا في الخارج يخوضون امتحاناتهم لليوم الثالث إلكترونيا بأسئلة اختيار من متعدد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستكمل اليوم الطلاب المصريون المقيمون في الخارج امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيا على منصة وزارة التربية والتعليم ، وذلك في مختلف الدول لليوم الثالث على التوالي إلكترونيا على منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأسئلة اختيار من متعدد. 

ووفقا لجدول امتحانات أبناؤنا في الخارج المعتمد رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يؤدي اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022  طلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحان اللغة الأجنبية.

كما يؤدي طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب اللغات فقط.

ويؤدي اليوم أيضا طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي "ادبي" الامتحان في مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي علمي الامتحان في مادة الجبر 

 

txt

وزير التعليم: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل

txt

وزير التعليم ينفي تحميل الطلاب مسئولية طباعة ورق مفاهيم امتحانات المرحلة الثانوية

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الاجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج  (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة ـ)

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ستكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام  مرحلة التعليم الأساسي وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الادارة التعليمية التابعة لمحل الاقامة التابع له الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري ، فسوف تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع اسئلة الامتحانات صياغة الاسئلة طبقاً لما هو متبع  بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : تبدأ جميع امتحانات أبباؤنا في الخارج ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدول المقيم فيها الطالب

امتحانات ابناؤنا في الخارج ابناؤنا في الخارج امتحانات التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني يزور دولة خليجية بعد زيارة أمير قطر المرتقبة لـ طهران

تلاميذ 4 ابتدائي يؤدون امتحانات الترم الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية

مجلس النواب يستمع لبيان وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة..اليوم

10 الاف جنيه ..زيادة في أسعار هيونداي I10 موديل 2022 |صور

الإعفاء من الضرائب ومقابل آداء الخدمات بقانون التأمينات والمعاشات

قيثارة السماء.. الشيخ محمد رفعت أقام أول مدرسة للتجويد وتوفى يوم مولده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ