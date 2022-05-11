بتكلفة أقل ومذاق مختلف.. حضري تورتة الشيكولاتة بطرق سريعة

بتكلفة أقل ومذاق مختلف حضرى التورتة في مطبخك إليك 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك وطبقيها

تورتة الشيكولاتة للشيف أميرة شنب

نصف كوب من مسحوق الكاكاو (غير محلى)

1½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب سكر حبيبات

2 بيضة كبيرة

1 كوب حليب

نصف كوب سمن أو أي زيت نباتي

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا 1

كوب ماء دافئ

4 ملاعق صغيرة زبدة

نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

3 أكواب من السكر البودرة

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

كيفية التحضير ..

فى وعاء أضيفى الدقيق لجميع الأغراض ، صودا الخبز ، مسحوق الكاكاو ومسحوق الكاكا ويضاف السمن و 2 بيضة كبيرة ويمزج كل شيء وتأكدى من المزج جيدًا.

. أضف كمية قليلة من الحليب مع مزج المكونات جيدًا واستمرى في إضافة الحليب أثناء خلط كل شيء.

يصب الماء الدافئ للتأكد من أن قوام الخليط ليس سميكًا جدًا. لكن عليك خلط الخليط أثناء إضافة الماء الدافئ

تخلط جيدا للتأكد من عدم وجود كتل في الخليط ويرش الدقيق الجاف على قالب الكيك.

الآن اسكبى الخليط بعناية في القالب واخبز لمدة 30-40 دقيقة.

للتحقق مما إذا كانت الكعكة مطبوخة جيدًا ، أدخل عود أسنان فيها وتأكدى من خروجها نظيفة.

بعد الانتهاء من خبز التورتة، اتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ، ثم أخرجيها على رفوف سلكية لبدء التزيين

تورتة الشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير التورتة السريعة

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

ملح

نصف كوب زيت

1 كوب لبن

3 بيض فانيليا

1 ملعقة كبيرة

بيكنج بودر

الوجه

كريمة خفق

لبن شوكولاتة مبشورة

كريز مجفف

مربى فارمسيل ملون

رقائق شوكولاتة

طريقة تحضير التورتة السريعة

1- في الخلاط، يضرب الزيت مع السكر والفانيليا واللبن والبيض و يضاف خليط الزيت والسكر لخليط الدقيق ويخلطا و تصب المكونات في صينية كيك وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

2- تضرب الكريمة المخفوقة مع اللبن و يخلط جزء منها بالمربى وتحشى بها الكيكة و تغطى الكيكة بباقي الكريمة

3- يضاف الفارمسيل والشوكولاتة وتقدم بعد إضافة الكريز.