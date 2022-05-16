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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 21 متهما بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت النيابة العامة فى بالقليوبية بحبس 21 متهما تم ضبطهم على خلفية تورطهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.


أسفرت الحملة، بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهم، لعدد 9منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (4356) حكم قضائى متنوعا وتولت النيابة التحقيق.

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