مازيراتي تستعد لإطلاق نسخة سبايدر مكشوفة السقف من MC20 Cielo

تستعد مازيراتي الإيطالية لإطلاق إصدار "سبايدر" مكشوف السقف من سيارتها الخارقة الأيقونية MC20 في 25 مايو الجاري.

أطلقت العلامة التجارية اسم مازيراتي MC20 Cielo على سيارتها ذات السقف المكشوف لأن Cielo كلمة إيطالية تعني "سماء" وللتركيز على تجربة القيادة في الهواء الطلق بمحرك وسطي، إذ لم يتغير المحرك الجديد لسيارة سبايدر الجديدة عن سيارة مازيراتي MC20 كوبيه ، حيث تأتي مع نفس محرك نيتونو سداسي الأسطوانات مزدوج التوربيني سعة 3 لتر بقوة 621 حصان، مع هيكل مصنوع من ألياف الكربون سيظهر لأول مرة في 25 مايو.

تقول مازيراتي في بيانها الصحفي أن : " Cielo تسلط الضوء على حقيقة أنه نموذج مخصص لمتعة القيادة في الأماكن ذات المناظر الطبيعية الرائعة، مع الحفاظ على جميع امتيازات سيارة رياضية خارقة حقيقية".

على الرغم من أن أسعار مازيراتي Cielo لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، فمن المحتمل أن تكون بتكلفة أعلى ة مقارنة بالسعر الأساسي البالغ 215،995 دولارًا لنظيرتها الكوبيه. على الرغم من السعر العالي للطراز الأساسي، إلا أن مازيراتي MC20 استطاعت جذب المشترين وتحقيق نجاح كبير في الأسواق العالمية، رغم المنافسة القوية مع نظرائها الألمان والبريطانيين ، كما حظيت بإشادة كبيرة من المالكين والصحافة على حد سواء.

أعلنت مازيراتي بالفعل أنها ستدخل المكونات الكهربائية إلى أسطولها بالكامل ، بما في ذلك طراز MC20 ، بحلول عام 2030. كما قامت العلامة التجارية في خطوة مسبقة بتبسيط عمليات الإنتاج والمبيعات ، مع التركيز على الإنتاج التجاري بكميات كبيرة بدلا من تقديم وحدات مخصصة حسب طلب العميل.

مع بداية خطة التحول الكهربائي ، فإن سيارة مازيراتي سبايدر الخارقة ذات المحرك المتوسط الكهربائية بالكامل هي نوع فريد من السيارات ينتظره العملاء بفارغ الصبر.