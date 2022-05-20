مشجع كرة قدم يصطحب جمجمة جده المتوفي إلى المباريات في الأرجنتين

كان متحمسا للفرقة حتى الموت..

يعتبر مشجعو كرة القدم من بين أكثر المشجعين حماسة في العالم، وقد أثبت أحد المشجعين في الأرجنتين أنه مشجع متعصب أب عن جد، حيث قام بأغرب فعل على الإطلاق خلال إحدى المباريات في الاستاد.

أحضر "غابرييل أراندا" المشجع المتحمس لناديه، جمجمة جده الميت ، الذي توفي قبل عدة سنوات ، إلى نصف نهائي كأس الدوري الإسباني مع بوكا جونيورز نهاية الأسبوع الماضي.



وقد تم أثناء استجوابه من قبل ESPN ، وطبع أمام الجميع قبلة على الجمجمة، وقال :"إنه جدي فالنتين أغيليرا ، كان مشجعا متحمسا للفرقة حتى الموت"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأوضح السيد أراندا باللغة الإسبانية:" هذا النادي هو حبي وجدي أيضًا ، لقد أراد أن يكون هنا"، وكان الأهم من لماذا أحضر جده سأله المراسل كيف تمكن من إدخالها إلى الملعب؟

قُدِّم إجابته:"لقد مررتُه بإيمان"، ولكن لسوء حظ السيد أراندا ، لم يحالفه الحظ هو وجمجمة جده في الاحتفال بـ الفوز حيث خرجت فرقتهم بركلات الترجيح أمام بوكا.



إنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جده الميت. مرة أخرى في عام 2019 ، تم إخراج الجمجمة من قبرها حتى يتمكن السيد أراندا من الاحتفال بها بعد أن فاز راسينغ بلقب ثالث فقط في تاريخهم.

حملها في شوارع بوينس آيرس وقال إن فالنتين سيشعر بالفخر بفريقه الدائم، وأوضح أنه يخرج الجمجمة في كل مرة يلعبون فيها من أجل الحظ السعيد.