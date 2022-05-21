تحرك موكب جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مقابر العائلة بالإسكندرية

تحرك منذ قليل موكب جثمان الفنان الراحل سمير صبري، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، متوجها إلى مدافن العائلة في الإسكندرية.

وشارك في صلاة الجنازة، عدد من الفنانين، من بينهم: (يسرا، أحمد السقا، دنيا سمير غانم، الاعلامي رامي رضوان، أشرف زكي، ليلى علوي، إلهام شاهين، فيفي عبده، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، وابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفاء غامر).

حياة سمير صبري

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، وعمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم “البحث عن فضيحة” بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته “حضرة المتهم أبي” الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك “قضية رأي عام” بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

مشوار سمير صبري

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: "من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019"، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وفاة سمير صبري

توفى صباح الجمعة 20 مايو، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكشف الفنان سمير صبري قبل رحيله أنه فقد جزءا كبيرا من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيله بأسابيع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية.

عزاء سمير صبري

وقررت أسرة الراحل سمير صبري إقامه عزاء النجم الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين المقبل.