هيونداي ترفع استثمارها للسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخاصة بها.. تفاصيل

تخطط مجموعة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية لتوسيع اسطولها من السيارات الكهربائية مستقبلاً وذلك من خلال استثمار 16.5 مليار دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية المحلية للسيارات الكهربائية وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها بحلول عام 2030.

قالت المجموعة في بيان إن شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها ستنفقان معظم الاستثمارات المخططة لهما على توسيع خطوط إنتاج السيارات الكهربائية الحالية وتطوير أجزاء وتقنيات التنقل المستقبلية وإنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية واستكشاف فرص الأعمال الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربائية.

صرح مسؤول في هيونداي إن شركات صناعة السيارات تمكنت من احتلال مكانة متقدمة في سوق السيارات الكهربائية العالمية وانها تهدف الى تولي زمام القيادة مستقبلاً في أسواق السيارات الكهربائية سريعة النمو، وستسارع المجموعة للاستجابة لموجة التنقل المستقبلي الصديق للبيئة من خلال الاستثمارات المحلية الضخمة وأنشطة البحث والتطوير.

تهدف هيونداي وكيا الى رفع كفاءة حصة الإنتاج المحلي المجمع للسيارات الكهربائية إلى 45% من هدف إنتاج السيارات الكهربائية العالمي البالغ 3.23 مليون وحدة في عام 2030 أو 12% من السوق العالمية للسيارات الكهربائية.

وتعمل كيا لضخ مئات المليارات من الوون من بين الاستثمارات في مصنع هواسونج التابع لها في جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول لبناء مصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف وحدة سنويا لإنتاج السيارات المصممة لأغراض محددة.

يذكر أن المجموعة قد باعت ما يصل الى 76,801 سيارة كهربائية في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة تصل الى 73% من 44,460 وحدة قبل عام.

وتخطط هيونداي وكيا اللتان تشكلان معا خامس أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، لإطلاق أكثر من 18 طرازا و13 طرازا من السيارات الكهربائية على التوالي بحلول عام 2030.