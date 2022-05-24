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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | أمريكا تدعو العالم للرد على الاعتداء الروسي .. فرنسا تسجل إصابتين جديدتين من جدري القرود .. القبض على مستريحة جديدة بالجيزة .. الأهلي يكشف أزمة جديدة قبل نهائي الأبطال

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

 

خيرسون الأوكرانية تطلب من روسيا إنشاء قاعدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاطعة خيرسون الأوكرانية ستطلب من روسيا إقامة قاعدة عسكرية روسية في المنطقة.

 

بيجهزوه للأهلي.. ميدو ينتقد مشاركة بن شرقي في مباريات الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو مشاركة أشرف بن شرقي في مباريات الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي.


الرئيس الأمريكي يدعو العالم للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول القضاء على الهوية الأوكرانية، والعالم يجب أن يقوم بالرد على ذلك.

 


إصابة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بفيروس كورونا
أعلنت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".


المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

هاجم عدد من السيدات المصريات الفنان عمرو واكد بعد إهانته لنساء مصر في تغريدة له عبر تويتر.


انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة فيكتوري الواقعة في مطار العاصمة العراقية بغداد الدولي لهجوم.

 

مفيد فوزي يغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالته الصحية

يغادر الإعلامي مفيد فوزي، المستشفى، صباح اليوم، بعد يومين قضاهما فيه عقب إصابته بوعكة صحية حزنا على رحيل صديقيه الفنان سمير صبري والكاتب صلاح منتصر.


فرنسا تعلن تسجيل إصابتين جديدتين من جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين لفيروس جدري القرود في البلاد.

 

الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف دولة جديدة كحليف من خارج الناتو

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، تصنيف كولومبيا بأنها أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج حلف "الناتو".


رئيس أوكرانيا: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام والأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية.


الأهلي: كاف لم يرد على طلب تخصيص نصف سعة ستاد نهائي الأبطال لنا.. فيديو
أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يرد حتى الآن على طلبات النادي الأهلي، بتخصيص نصف سعة ستاد مركب محمد الخامس، المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الوداد المغربي.

 

إيسترن كومباني: زيارة أسطورة البرازيل رونالدينهو لمصر تساعد في تنشيط السياحة

وصل نجم منتخب البرازيل رونالدينهو إلي مطار القاهرة الدولي أمس الإثنين، تلبية لدعوة شركة الشرقية "إيسترن كومباني" في إطار حملة ترويج للسياحة المصرية، وسط تواجد أمني كثيف، مع وجود وسائل إعلامية لتغطية لحظة وصوله.

 

نصبت على مواطنين في 4 ملايين جنيه.. القبض على مستريحة الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عدد من المواطنين بشأن  قيام (إحدى السيدات "ربة منزل" شهرتها أم إبراهيم - مقيمة بدائرة القسم ، سابق اتهامها فى 5 قضايا "تبديد – نصب" ، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية "نصب واستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح ، إلا أنها تعثرت فى سداد الأرباح منذ عام والتي بلغت (4 ملايين و502 ألف جنيه مصرى) وأنها تركت محل إقامتها خشية  ضبطها وملاحقة الأهالي لها.

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