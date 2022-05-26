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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تستدعي 239 ألف سيارة في أمريكا بسبب عيوب حزام الأمان

هيونداي
هيونداي

 

استدعت شركة "هيونداي" الكورية 239 ألف سيارة طراز أكسنت إصدار الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عيوب صناعة في حزام الأمان يجعلها من الممكن أن تنفجر وتصيب الركاب.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أصدرت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة وثيقة الاستدعاء التي تنص على  أن شدادات أحزمة الأمان في سيارات "هيونداي" وقت الاستخدام قد تعمل بطريقة غير طبيعية ، مما قد يؤدي إلى انفجار وإصابة من هم في السيارة. 

 

حتى الآن ، هناك تقارير عن إصابتين في الولايات المتحدة نتيجة لهذا العطل ، بالإضافة إلى إصابة واحدة في سنغافورة. تؤثر عملية الاسترجاع على الموديلات"هيونداي  أكسنت" من إنتاج 2019 حتى 2022 و"هيونداي النترا" من إنتاج 2021 حتى 2023 وكل "هيونداي  إلنترا" الهايبرد من 2021 حتى 2022.

 

وفقًا لـ إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة NHTSA ، يشمل الاستدعاء حوالي 61000 سيارة "أكسنت" و 166000 إلنترا و 12000 إلنترا هايبرد في عملية الاستدعاء الحالية. سيتمكن المالكون من اصطحاب مركباتهم المصابة بالخلل إلى الوكلاء ، حيث سيتم تأمين الشدادات بغطاء لإيقاف احتمالية الاستخدام بشكل غير الطبيعي وبالتالي حدوث إصابات، سيتم التركيب والإصلاح دون أي تكلفة للمستهلك. ستتواصل "هيونداي" مع المالكين بحلول 15 يوليو للمتابعة وإصلاح كل السيارات المتأثرة بالعيوب في الصناعة.

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