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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد صفقة مع هيونداي وولينج الصينية.. مصنع جديد لـ تسلا في إندونيسيا

مصنع تسلا
مصنع تسلا

قررت شركة "تسلا موتور" الأمريكية، عملاق صناعة السيارات الكهربائية في العالم، بناء مصنع للبطاريات والمركبات الكهربائية في إندونيسيا بعد لقاء جمع مؤخرا بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، نهاية الأسبوع الماضي في موقع إطلاق سبيس إكس في ولاية تكساس.

أعلن وزير الاستثمار الإندونيسي بهليل لهاداليا في 19 مايو إن الصفقة تمت دون الإشارة أو التلميح لأية تفاصيل بين إيلون ماسك ورئيس الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لكنه رجح  أن تبدأ تسلا في المشروع خلال هذا العام. وفقًا لما أوردته BenarNews ، قال الوزير إن تسلا وافقت على بناء مصنع للبطاريات والسيارات الكهربائية في مجمع صناعي في مقاطعة جاوا الوسطى في البلاد.

واستطرد وزير الاستثمار الإندونيسي "إن شاء الله ، ستدخل  تسلا  إندونيسيا هذا العام. لكن لا يمكنني الإعلان تحديدا عن الشهر الذي ستبدأ فيه أعمالها.  دعونا ننتظر الوقت المناسب، نحن لم نوقع اتفاقية بعد. مبلغ الاستثمار لا يزال غير معروف، وما زلنا ننتظر. لكن هذه الأعمال جيدة جدا، استثمارات كبيرة".

تسلا موتور

بالرغم من إعلان الجانب الإندونيسي إلا أن  تسلا  تحفظت عن إعلان أية تفاصيل خاصة بالمصنع الجديد ولم تعلن اي شيء.

تحاول دولة إندونيسيا منذ سنوات جذب شركة تسلا موتورز  للاستثمار، وتسعى للاستفادة من موقعها كأكبر مصدر للنيكل في العالم، خاصة وأن هذا المعدن عنصرًا رئيسيا يدخل في تصنيع كاثودات بطاريات السيارات الكهربائية.

بحلول عام 2025 ، حددت الدولة الجزيرة هدفًا أن تكون  20٪ من السيارات المُصنَّعة محليًا كهربائية، هذا هدف طموح نظرًا لأن معظم السيارات التي تصنعها إندونيسيا حاليًا - حوالي مليون سيارة سنويًا - تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

تحاول إندونيسيا تنمية سوق السيارات الكهربائية ، حيث بدأت هيونداي مؤخرًا إنتاج سيارة أيونيك 5 في إندونيسيا ، بينما من المتوقع أن تبدأ شركة "ولينج موتورز" الصينية إنتاج سيارات كهربائية صغيرة في مصنعها الإندونيسي الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

مصنع تسلا

بالإضافة إلى كل ما سبق، بدأت "هيونداي" و LG Energy Solution إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 1.1 مليار دولار بالقرب من العاصمة جاكرتا. مع اكتمال بناء المصنع وتشغيله، من المتوقع أن ينتج المصنع خلايا بطارية تكفي لتشغيل 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في المصنع الجديد بحلول عام 2023.

تسلا إيلون ماسك اندونيسيا جوكو ويدودو سبيس إكس تكساس بهليل لهاداليا هيونداي ولينج موتورز LG Energy Solution

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